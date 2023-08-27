近4成受訪者表示有「第二天要開車上班卻還是喝過了頭」的經歷

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「睡一晚就沒事了吧」。明明第二天要工作，但嗨起來不知不覺就喝多了——應該大家都有一、兩次（或許有人達到幾十次？）這樣的經歷。但如果要開車的話，那就責任重大了。

TANITA公司針對有過駕駛公用車經歷的人員詢問「是否有過第二天要開車卻仍然喝過頭的經歷」，2.7%的受訪者表示「經常有」，19.3%表示「有時有」，17.4%表示「有過一、兩次」。表示「有過」的合計比例為39.4%。其中，自認為「酒量大」的受訪者中，有50.3%表示「有過」。

關於喝過頭的場合，回答「和朋友、熟人聚會」（45.4%）及「公司尾牙、春酒」（43.7%）的比例尤為突出。

針對在公司聚會時有過喝多經歷的人（228人），當被問及理由時，回答「因為餘興聚會」的受訪者最多（52.2%），其次是「不喝覺得浪費」（23.2%）、「為了緩和緊張情緒」（18.4%）。另外，回答「被人說不喝會掃興」（16.7%）、「被學長、上司勸酒」（12.3%）、「沒有準備酒以外的飲品」（7.5%）、「被叫起一口氣乾杯」（7.0%）等，約有3成是屬於「酒精騷擾」一類的。

當被問及是否難以拒絕學長、上司勸酒時，近半數（48.6%）人表示很難。從行業來看，「金融業、保險業」（62.5%）、「批發業、零售業」（55.0%）、「製造業」（50.4%）的這一比例超過了半數。

本調查於2023年4月上旬通過線上方式實施，對象為1000名20到69歲並有過駕駛公用車經歷的人員。

標題圖片：PIXTA