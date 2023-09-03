半數受訪者對孩子使用ChatGPT感到「擔心」

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美國新興企業Open AI公司的對話式人工智慧「ChatGPT」正迅速席捲全世界。它對我們生活產生的影響尚需觀察，而對處在成長階段的孩子們，又會帶來怎樣的影響呢？

CyberOwl公司（東京都澀谷區）在自家運營的補習和培訓資訊網站「terakoya.ameba.jp/」上，針對全國508名小學三年級到高中三年級學生家長，調查了他們的孩子使用ChatGPT的情況。雖然每天都能在電視和報紙上看到「ChatGPT」的字眼，但問到家長本人是否用過時，只有30.3%表示「用過」。關於使用情況，選擇「試用了一下」「用它寫了文章」「查了點東西」這三項的受訪者較多。

另一方面，針對表示「沒用過」的7成受訪者，詢問他們理由時，回答「覺得沒必要」（30.3%）和「不知道用法」（24.1%）的受訪者較多。還有17.2%則表示「聽都沒聽說過」。

當被問及「孩子是否知道ChatGPT」，39.7%的受訪者表示「知道」，32.9%表示「不知道」，27.4%表示「不清楚」。回答自家孩子用過ChatGPT的家長中，有人表示「孩子給ChatGPT提出些無法回答的彆扭問題，然後自己寫上了吐槽的話」（高2學生家長），可見一些孩子多少是抱著「好玩」的心態在使用，不過也有人表示「孩子寫課題作文的時候缺乏思路，使用ChatGPT尋求建議」（高1學生家長），說明也有孩子在用它輔助學習。

關於是否對孩子使用ChatGPT感到擔心，整體上表示「擔心」和「相對感到擔心」的受訪者比例合計為64.2%。用過ChatGPT的家長中，44.1%表示「擔心」，而沒用過的家長的該比例高達72.9%，相差巨大。

另外，當被問及對那些方面感到擔心時，列舉「思維能力下降」和「相信錯誤資訊」的家長較多。

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