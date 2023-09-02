Wi-Fi環境，日本的最不方便之處

日本資料庫

日本政府解除旨在防堵疫情的邊境檢疫政策後，街上外國遊客的身影逐漸多了起來。希望他們能在難得的旅行期間過得快樂舒適。為此需要滿足哪些條件呢？

株式會社「地球的漫步方法」（東京品川區）運營的訪日遊客旅遊資訊網站「GOOD LUCK TRIP（好運日本行）」，針對訪問過該網站的891名海外人士，詢問了他們「訪日期間感到困惑、不便之處」，選擇「Wi-Fi環境」的受訪者比例最高，達31.5%，其實日本人對此也有同感。然後是「與各種設施內工作人員的溝通」（20.2%）、「多語種標識較少」（17.5%）等，因為不會日語而導致的不便較為突出。

作為「與各種設施內工作人員的溝通」中的具體事例，當被問及「旅日期間如何預訂想去的餐飲店」時，36.7%的受訪者表示「不預訂直接去」；其次是「網路預訂」「找會日語的人幫忙預訂」，僅有10.5%的受訪者「自己打電話預訂」。

「地球的漫步方法」公司相關人士指出，雖然接待外國遊客的整體環境日益完善，但諸如Wi-Fi環境等基礎設施建設方面，仍有重新審視並加以改進的必要，針對訪日遊客群體的多語種資訊發佈工作也需要完善。本調查於5月上旬至中旬期間通過線上方式實施。英文地區106人、韓文地區102人、中文簡體地區103人、中文繁體地區580人做了回答。

標題圖片：PIXTA