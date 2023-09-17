USJ環球影城，最受訪日遊客歡迎的大阪景點

USJ環球影城，最受訪日遊客歡迎的大阪景點觀光旅遊 生活 文化 社會
最近出爐的一份榜單顯示，最受訪日遊客歡迎的大阪旅遊景點是環球影城。雖然大阪城和通天閣在榜單上稍遜一籌，讓人感覺有些遺憾，但對於日本人來說，提到大阪，第一反應也是環球影城。
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運營入境遊業務綜合媒體「訪日Labo」的mov公司（東京澀谷）通過分析關於大阪府100處旅遊景點的6944條外文評論，整理公佈了一份人氣排行榜。
日本環球影城（USJ）以絕對人氣高居榜首，力壓「大阪城」「道頓堀」「通天閣」等關西地區具有代表性的傳統熱門旅遊景點。
人氣旅遊景点TOP10
|景點名稱
|分數
|日本環球影城
|1508
|大阪城
|1054
|道頓堀
|945
|海遊館
|719
|黑門市場
|418
|梅田藍天大廈
|344
|HARUKAS300（展望臺）
|312
|通天閣
|310
|空中庭園展望臺（梅田藍天大廈內）
|296
|阿倍野HARUKAS
|219
出處：mov
從中文（繁、簡）、韓文、泰文、英文等各種文字評論的排名情況來看，環球影城在中文繁體字、韓文和英文評論中位居榜首。道頓堀在中文簡體字和泰文評論中排名第一。
摩天大樓也很受歡迎，「阿倍野HARUKAS」及其展望臺「HARUKAS300」、「梅田藍天大廈」及其展望臺「空中庭園展望臺」在中文（繁、簡）、韓文、英文等評論中都榜上有名。只有在泰文評論中，摩天大樓未能排進前十，而在其他文字評論中沒有進入前十的「難波GRAND花月」「大阪歷史博物館」進入了前十。
|中文繁体
|中文簡體
|1
|日本環球影城
|道頓堀
|2
|黑門市場
|黑門市場
|3
|道頓堀
|日本環球影城
|4
|通天閣
|阿倍野HARUKAS
|5
|大阪城
|通天閣
|6
|HARUKAS300（展望臺）
|道頓堀格力高看板
|7
|海遊館
|電電街
|8
|阿倍野HARUKAS
|HARUKAS300（展望臺）
|9
|難波八阪神社
|大阪城
|10
|梅田藍天大廈
|海遊館
出處 : mov
|韓文
|泰文
|1
|日本環球影城
|道頓堀
|2
|道頓堀
|日本環球影城
|3
|大阪城
|黑門市場
|4
|HEPFIVE觀覽車
|難波八阪神社
|5
|HARUKAS300（展望臺）
|道頓堀格力高看板
|6
|海遊館
|大阪城
|7
|空中庭園展望臺（梅田藍天大廈內）
|難波GRAND花月
|8
|梅田藍天大廈
|大阪城公園
|9
|阿倍野HARUKAS
|大阪歷史博物館
|10
|通天閣
|天保山港灣村
出處 : mov
|英文
|1
|日本環球影城
|2
|大阪城
|3
|道頓堀
|4
|海遊館
|5
|梅田藍天大廈
|6
|黑門市場
|7
|空中庭園展望臺（梅田藍天大廈）
|8
|天保山大觀覽車
|9
|HARUKAS300（展望臺）
|10
|大阪城公園
出處 : mov
標題及文內圖片：PIXTA