USJ環球影城，最受訪日遊客歡迎的大阪景點

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最近出爐的一份榜單顯示，最受訪日遊客歡迎的大阪旅遊景點是環球影城。雖然大阪城和通天閣在榜單上稍遜一籌，讓人感覺有些遺憾，但對於日本人來說，提到大阪，第一反應也是環球影城。

運營入境遊業務綜合媒體「訪日Labo」的mov公司（東京澀谷）通過分析關於大阪府100處旅遊景點的6944條外文評論，整理公佈了一份人氣排行榜。

日本環球影城（USJ）以絕對人氣高居榜首，力壓「大阪城」「道頓堀」「通天閣」等關西地區具有代表性的傳統熱門旅遊景點。

人氣旅遊景点TOP10

景點名稱 分數 日本環球影城 1508 大阪城 1054 道頓堀 945 海遊館 719 黑門市場 418 梅田藍天大廈 344 HARUKAS300（展望臺） 312 通天閣 310 空中庭園展望臺（梅田藍天大廈內） 296 阿倍野HARUKAS 219

出處：mov



格力高看板，日本人也喜歡在此拍照留影的大阪地標

從中文（繁、簡）、韓文、泰文、英文等各種文字評論的排名情況來看，環球影城在中文繁體字、韓文和英文評論中位居榜首。道頓堀在中文簡體字和泰文評論中排名第一。

摩天大樓也很受歡迎，「阿倍野HARUKAS」及其展望臺「HARUKAS300」、「梅田藍天大廈」及其展望臺「空中庭園展望臺」在中文（繁、簡）、韓文、英文等評論中都榜上有名。只有在泰文評論中，摩天大樓未能排進前十，而在其他文字評論中沒有進入前十的「難波GRAND花月」「大阪歷史博物館」進入了前十。

中文繁体 中文簡體 1 日本環球影城 道頓堀 2 黑門市場 黑門市場 3 道頓堀 日本環球影城 4 通天閣 阿倍野HARUKAS 5 大阪城 通天閣 6 HARUKAS300（展望臺） 道頓堀格力高看板 7 海遊館 電電街 8 阿倍野HARUKAS HARUKAS300（展望臺） 9 難波八阪神社 大阪城 10 梅田藍天大廈 海遊館

出處 : mov



電電街，關西地區最具代表性的電器街，這裡也有許多與各種亞文化相關的商店

韓文 泰文 1 日本環球影城 道頓堀 2 道頓堀 日本環球影城 3 大阪城 黑門市場 4 HEPFIVE觀覽車 難波八阪神社 5 HARUKAS300（展望臺） 道頓堀格力高看板 6 海遊館 大阪城 7 空中庭園展望臺（梅田藍天大廈內） 難波GRAND花月 8 梅田藍天大廈 大阪城公園 9 阿倍野HARUKAS 大阪歷史博物館 10 通天閣 天保山港灣村

出處 : mov



難波八阪神社，寬7公尺、高12公尺、縱深7公尺的巨大獅子殿是一處傳說可以吞噬邪氣，帶來勝運（生意興隆）的靈力氣場點，也是很受歡迎的網紅打卡地點

英文 1 日本環球影城 2 大阪城 3 道頓堀 4 海遊館 5 梅田藍天大廈 6 黑門市場 7 空中庭園展望臺（梅田藍天大廈） 8 天保山大觀覽車 9 HARUKAS300（展望臺） 10 大阪城公園

出處 : mov



阿倍野HARUKAS，樓高300公尺，截至2023年6月是日本最高的摩天大樓

標題及文內圖片：PIXTA