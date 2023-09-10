超過半數受訪者「贊成」修訂性犯罪相關條款

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BIGLOBE實施的《性暴力相關意識調查》顯示，51.2%的受訪者表示在遭受性暴力或性騷擾時「無法發聲」。即使是男性，也有近半數（44.6%）表示「無法發聲」。

6月16日，日本參議院全體會議一致表決通過了有關性犯罪條款的《刑法》修正案，整合強制性交罪和准強制性交罪，將其改為「未經同意性交罪」，並將「性交同意年齡」由13歲上調至16歲。

網際網路資訊服務企業BIGLOBE（東京都品川區）針對全國1000名20到59歲的民眾詢問了他們是否贊成「修改性犯罪條款及刑法」這個問題。結果顯示，56.9%的受訪者表示「贊成」，7.3%表示「反對」，35.8%表示「不知道」。在各個年齡段人群中，選擇「不知道」的比例都超過了30%。

當被問及「是否進行了有關性同意的意識教育和知識普及」，表示學校或家庭有這方面教育的比例都很低，分別為18.8%和16.3%。

關於「遭受性暴力或性騷擾時能否發聲」，整體上回答「Yes」和「No」的比例基本相當，而從性別來看，回答「No」的女性比例（57.8%）較男性（44.6%）高出了10個百分點以上。

針對回答遭受性暴力或性騷擾時「無法發聲」的512人詢問理由時，表示「不想讓別人知道」的受訪者最多，占比為50.8%；其次是「顧慮對工作或周圍的影響」，占比為42.4%。回答「不想讓別人知道」的女性比例為58.5%，大幅超過男性的40.8%。

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