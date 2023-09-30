2022年日本水產進口額創歷史新高

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受到日圓貶值等因素影響，2022年日本水產品進口額同比成長30%至大約2兆日圓，創歷史新高。

2022年度版《水產白皮書》顯示，2022年的水產品進口量同比成長0.9%至222萬噸。受到俄烏衝突造成供應鏈動盪以及日圓貶值等因素影響，進口額大幅上升，同比成長28.6%至2兆711億日圓。

進口額占比最高的是鮭魚和鱒魚類（占整體的13.4%）。其次是鰹魚和鮪魚類（11.2%）、蝦（10.7%）。最大進口來源地是中國（占整體的17.6%），其次是智利（9.5%）、美國（8.3%）、俄羅斯（7.5%）、越南（7.4%）等。

2022年的日本水產品出口量同比減少3.8%至63.4萬噸。出口額同比成長28.5%至3873億日圓。

主要出口對像是中國（占整體的22.%）、香港（19.5%）、美國（13.9%），3地合計占到出口總額的50%以上。從品類來看，扇貝（占整體的23.5%）、鰤魚（9.5%）和珍珠（6.1%）排在前列。日本政府提出了2030年水產品出口額達到1兆2000億日圓的目標，並將鰤魚、鯛魚、扇貝、珍珠和錦鯉定為重點出口品目。

白皮書顯示，2021年的漁業和養殖業產量同比減少2萬噸至421萬噸。產值同比成長602億日圓至1兆3999億日圓。漁業從業者人數為12萬9320人，人均產值為1083萬日圓，漁業生產收入為532萬日圓。

從消費動向來看，2021年度的食用水產類的全年人均消費量為23.2公斤（概算值），較峰值時的2001年度（40.2公斤）減少了近一半。

標題圖片：PIXTA