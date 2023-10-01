六成以上受訪企業正在使用或考慮使用生成式人工智慧

日本資料庫

新聞和經濟類雜誌頻繁介紹美國Open AI公司開發的ChatGPT的使用事例。只要使用得當，可能會提高企業的生產率，帶來新的商業機會…，但多企業或許還處於摸索狀態之中。

帝國資料庫公司針對日本全國企業實施的關於生成式AI（人工智慧）使用情況的調查顯示，「正在業務中使用」生成式AI的企業比例為9.1%。52.0%表示「考慮使用」，「正在使用」和「考慮使用」的企業占比合計超過了60%。但從「考慮使用」的具體情況來看，「正在具體研究」的比例為14.2%，「目前尚未想出使用場景」的比例為37.8%，似乎多數還處在摸索狀態。

另外，17.7%表示「不考慮使用」，5.6%表示「尚未允許用於業務」，4.3%表示「不知道」，11.4%表示「不清楚是否會使用」。

「正在使用」的企業中，「大型企業」占13.1%，「中小企業」占8.5%，其中小規模企業占7.7%，企業規模越大，使用生成式AI的比例越高。另一方面，「尚未考慮使用」的企業中，「尚未允許用於業務」的也是大型企業最多，占比為11.4%。似乎許多企業因為規模大而更為謹慎，比如有一家電氣機械製造企業表示「因擔心資訊洩露風險，整個集團都禁止使用」。

針對「正在使用」和「正在考慮使用」生成式AI的企業，當詢問它們「用過的」和「想用的」AI（多選）時，回答ChatGPT等可以生成文章或編程的「綜合型」AI的最多，占比高達93.1%，其次是「圖像生成」AI（14.3%）、「聲音、音樂、視訊生成」AI（7.4%）。

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