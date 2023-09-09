琵琶湖，保障1500萬人生活用水的「水缸」

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與大都市大阪、古都京都相比，滋賀縣顯得比較樸實無華。但如果沒有它的琵琶湖，近畿地區的繁榮就無從談起。滋賀縣人經常開玩笑說「把琵琶湖的供水停了吧」，要是真停了，那可不是鬧著玩的呢！

面積約670平方公里的琵琶湖是人盡皆知的日本第一大湖，其面積相當於3個日本第二大湖霞浦湖（茨城縣，約220平方公里）。琵琶湖的周長約為235公里，以20公里的平均時速騎行，環繞一周大約需要10小時。如果以4公里時速步行，大約需要50小時，即使不眠不休，也需要兩天以上。

琵琶湖基本資訊

面積 669.3km2 湖岸線總長 235.2km 南北跨度 63.49km 東西跨度 最長22.8km，最短1.3km 水深 最大103.6m，平均41.2m 蓄水量 275億m3



大津湖岸Nagisa公園陽光沙灘（PIXTA）



白須神社湖中大鳥居（PIXTA）



滿月寺浮御堂（PIXTA）

除了豐饒湖水孕育出的美麗景色外，琵琶湖還是近畿「水缸」，擁有不可撼動的重要地位。京都市的日常用水幾乎全部來自琵琶湖。大阪府全境用水、神戶市的自來水用的是發源於琵琶湖的澱川的河水。琵琶湖的供水對象大約為1500萬人，相當於日本10%以上的人口都在使用琵琶湖的水。

各府縣的琵琶湖供水對象人口

（萬人） 滋賀縣 120.5 京都府 180.3 大阪府 881.1 兵庫縣 297.4 合計 1479.3



琵琶湖水渠（PIXTA）

琵琶湖是全世界屈指可數的古代湖之一。大約400萬年前，現在的三重縣伊賀市附近形成了一個淺淺的湖泊，後來，受到湖床下陷和泥沙填埋窪地的地層運動影響，同時在長久的歲月裡發生變形位移，最終形成如今的模樣。據推斷，大約是在40萬年前固定了現在的位置。

在漫長的歲月中，琵琶湖中生息的一些水生生物發生了獨特的進化。經確認，琵琶湖裡生息著超過1700種水生動植物，其中琵琶湖大鯰、琵琶鱒等固有種超過60種。



每年8月8日前後舉辦的夏季經典活動琵琶湖煙火晚會。今年是時隔4年之後首次舉辦（PIXTA）

標題圖片：PIXTA