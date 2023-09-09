琵琶湖，保障1500萬人生活用水的「水缸」自然環境 社會 生活
與大都市大阪、古都京都相比，滋賀縣顯得比較樸實無華。但如果沒有它的琵琶湖，近畿地區的繁榮就無從談起。滋賀縣人經常開玩笑說「把琵琶湖的供水停了吧」，要是真停了，那可不是鬧著玩的呢！
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面積約670平方公里的琵琶湖是人盡皆知的日本第一大湖，其面積相當於3個日本第二大湖霞浦湖（茨城縣，約220平方公里）。琵琶湖的周長約為235公里，以20公里的平均時速騎行，環繞一周大約需要10小時。如果以4公里時速步行，大約需要50小時，即使不眠不休，也需要兩天以上。
琵琶湖基本資訊
|面積
|669.3km2
|湖岸線總長
|235.2km
|南北跨度
|63.49km
|東西跨度
|最長22.8km，最短1.3km
|水深
|最大103.6m，平均41.2m
|蓄水量
|275億m3
除了豐饒湖水孕育出的美麗景色外，琵琶湖還是近畿「水缸」，擁有不可撼動的重要地位。京都市的日常用水幾乎全部來自琵琶湖。大阪府全境用水、神戶市的自來水用的是發源於琵琶湖的澱川的河水。琵琶湖的供水對象大約為1500萬人，相當於日本10%以上的人口都在使用琵琶湖的水。
各府縣的琵琶湖供水對象人口
|（萬人）
|滋賀縣
|120.5
|京都府
|180.3
|大阪府
|881.1
|兵庫縣
|297.4
|合計
|1479.3
琵琶湖是全世界屈指可數的古代湖之一。大約400萬年前，現在的三重縣伊賀市附近形成了一個淺淺的湖泊，後來，受到湖床下陷和泥沙填埋窪地的地層運動影響，同時在長久的歲月裡發生變形位移，最終形成如今的模樣。據推斷，大約是在40萬年前固定了現在的位置。
在漫長的歲月中，琵琶湖中生息的一些水生生物發生了獨特的進化。經確認，琵琶湖裡生息著超過1700種水生動植物，其中琵琶湖大鯰、琵琶鱒等固有種超過60種。
標題圖片：PIXTA