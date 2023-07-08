日本旅遊購物調查──臺灣、香港遊客最愛在藥妝店買東西：人氣商品是洗面乳、牙膏

日本資料庫

日本的藥妝店，舉凡藥品、化妝品、家庭用品、飲料、零食等琳瑯滿目的商品都買得到，也非常受到外國遊客的歡迎。與百貨公司不同，藥妝店的魅力所在是買個東西1000日圓有找，能輕鬆享受購物的樂趣。

專門提供給臺灣人・香港人的訪日旅遊情報網站「樂吃購！日本」，日前由營運的吉日媒體集團（東京都澀谷區）以該網站用戶為對象，實施「日本旅遊購物調査」，收到2634人的回答。

到日本旅遊時，會在哪裡購物？針對這個問題，回答「藥妝店」的人占89.9％，居首位。接著是「超市」86.9％、「便利商店」85.9％。「百貨公司」占76.4％。

想在日本購買的日用品，以類別來看，「個人護理用品（牙刷、洗髮精、入浴劑等）」占80.7％，獲得壓倒性人氣，遙遙領先第二名的「化妝品」（占62.3％）。

想在藥妝店購買的東西，很多人回答「洗面乳」「牙膏」。

當被問到想在日本購買的藥品種類，「肩頸僵硬・腰痛・肌肉痠痛」占71.9％，獲得壓倒性人氣。接著是「蚊蟲咬傷・皮膚炎」64.8％、「退燒藥・止痛藥」64.3％、「眼藥水」62.9％。回答「不購買任何藥品」的人僅占1.8%，結果顯示幾乎所有的臺灣・香港遊客都會赴日購買醫藥品。

標題照片：PIXTA