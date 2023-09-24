副業調查顯示，多數受訪者堅持3個月以上，月入3萬到10萬日圓

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走在街頭，經常可以看到咖啡店的窗上貼著「傍晚6點起 時薪1350日圓」的招工海報。每週打工3次，每次3小時，一個月就可以掙到5萬日圓。是用時間換取可以自由支配的金錢，還是想要可以自由支配的時間呢？

從事副業的人多數堅持3個月以上，副業月入3萬到10萬日圓——人才服務企業en Japan（東京新宿區）針對派遣型副業招聘網站「enbaito」的大約2500名用戶實施調查，了解了受訪者從事副業的情況。

「現在正在從事副業」和「之前從事過副業」的受訪者比例占到了整體的50%。只有28%的人從事副業的時間不到1個月，多數人一定程度上都在堅持副業工作。另外，17%的人副業月入達到了「10萬日圓以上」。

雖然只有7%的受訪者「現在正在從事副業」，但多達83%的人表示對副業「有興趣」。

關於為什麼對副業有興趣，59%的受訪者表示「想要可自由支配的金錢」，54%表示「生活費不夠」，金錢方面的理由較為突出。不過，一些有過副業經歷的人也提到了在健康管理等方面的艱辛，比如一位20多歲的男性表示「結束主業回家後再從事副業，睡眠時間減少了」，還有一位40多歲的男性表示「疲勞累積之後，變得容易生病了」。

標題圖片：PIXTA