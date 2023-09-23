蒲燒鰻魚依然可望而不可及，價格居高不下

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近年來鰻魚供應量有所回升，2021年已升至大約6萬2000t，但受到日圓貶值等因素影響，買賣價格依然居高不下。

東京都中央批發市場的統計（月報及年報）顯示，2023年5月該市場鰻魚平均價格為每公斤5553日圓。2022年的年平均價格為4998日圓，最近5年基本在5000日圓上下浮動。2009年和2010年時只有2300日圓左右，之後大幅上漲，2012年突破4000日圓，2019年更是躍上5000日圓。

鰻魚是日本飲食文化中具有代表性的食材，但在2009到2012年期間，野生魚苗階段的「白子鰻」捕撈量出現銳減。從過去的20萬到30萬t降至10萬t以下，環境省於2013年2月將日本鰻指定為瀕危物種（IB類）。

此後，日本對鰻魚養殖主體實施了准入許可制，限制飼養數量，並通過控制產卵期鰻魚的捕撈量等措施努力保護鰻魚資源。

如今距離日本鰻被指定為瀕危物種已經過去10年。2013年時跌至3萬2000餘t的供應量逐漸回升，2021年已超過6萬t。

上圖表展示了日本鰻魚供應量的變化及其構成結構。現在漁業捕撈量僅為60t左右，2021年供應量的3分之2（4萬2000t）依賴從中國和臺灣進口，3分之1（2萬噸）來自國內養殖。

日本自上世紀80年代開始大量進口鰻魚，2000年頂峰時期甚至達到了13萬3000t。其中多數是中國養殖的歐洲鰻，但後來隨著資源的減少，中國的養殖規模出現了衰退。加上貿易限制的影響，如今已經不可能再像過去那樣主要依靠進口來增加供應。

養殖生產的鰻魚，現在全部是天然捕獲鰻魚苗，之後由人工飼養。關於鰻魚的生態依然有許多不解之謎，而且交易價格高昂，如果不加以妥善管理，很快就會面臨資源枯竭的危機。

雖然日本國內還在推進鰻魚苗人工孵化和飼養的研究，但實現商業化發展還遙遙無期。

標題圖片：PIXTA