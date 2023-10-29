葬禮平均費用131萬6000日圓

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疫情發生後，人們舉辦葬禮越來越傾向於簡單樸素，費用支出也有所減少。但許多人預想的「100萬日圓以下」還是達不到。

旗下擁有臨終活動與葬禮相關服務企業的燦控股集團針對過去5年內有過喪主經歷的2000人實施的調查顯示，葬禮平均費用為131萬6000日圓。疫情前（2018-2019年）平均為141萬2000日圓，疫情後（2020-2023年）為125萬6000日圓，相差15萬6000日圓。

關於舉行葬禮前預想的費用，6%回答「20萬日圓以下」，22%回答「20萬到50萬日圓」，36%回答「50萬到100萬日圓」，預想的費用合計有64%不到100萬日圓。

葬禮的形式方面，整體上家庭葬（家屬、親密友人參加）的情況最多，占比為66%，一般葬（除家屬和朋友外，工作上有交集的人和鄰居都會參加）的比例為25%。與疫情前相比，為了減少參加人數，避免人員聚集，疫情後舉行家庭葬的比例上升到了71%。一日葬（省去守靈環節，只舉行葬禮）、火葬和「直葬」（簡單送別、直接火葬）的情況增多，人們越來越傾向於簡單樸素。

標題圖片：PIXTA