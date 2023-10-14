上市公司2022財年平均薪資638萬日圓

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為了補貼員工生活開支，應對物價上漲，以及在人手不足背景下抓住和留住人才，日本各企業紛紛採取了漲薪行動。2022財年，每4家上市公司中就有1家年薪漲幅超過30萬日圓。

2022財年（2022年4月至2023年3月），全部大約3800家上市公司的平均年薪較上一財年增加14萬日圓（2.2%）至638萬日圓，比日本國內平均薪資（443萬日圓）高出大約200萬日圓。平均年薪和增加幅度均創過去20年的最高水準。中位數為609萬日圓，首次站上600萬日圓臺階。

平均薪資從上一財年已經開始「增加」的上市公司占比為68.9%，漲薪潮正在不斷蔓延。25.3%的企業（相當於每4家企業中就有1家）增加「30萬日圓以上」，52.1%的企業（相當於每2家企業中就有1家）增加「10萬日圓以上」。可以認為，其中的背景原因在於物價飆升和人手不足導致的漲薪氛圍在進入2022財年以後急劇升溫。

從平均薪資的分佈情況來看，「500萬到600萬日圓」的企業最多（1059家），占比為27.7%，「600萬到700萬日圓」的企業占比為24.5%，「400萬到500萬日圓」的企業占比為19.4%。綜合貿易、並購業務仲介、媒體和房地產等行業的134家企業平均薪資在「1000萬日圓以上」，數量創過去20年的最高水準。全部上市企業中，大約90%的企業薪資都高於日本國內平均水準。

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