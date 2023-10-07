各都道府縣日本人人口均出現減少

各都道府縣日本人人口均出現減少政治外交 社會 家庭 財經
近期公佈的調查結果顯示，自1972年沖繩回歸日本本土以來，首次出現全部都道府縣日本人人口減少的現象。日本人人口在2009年達到峰值後已連續14年減少。而外國人人口在各個都道府縣均有所增加，總數達到了創新高的299萬3839人。
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日本總務省公佈的人口動態調查結果顯示，按2023年1月1日的居民基本台賬計算，全國人口為1億2541萬6877人，同比減少0.41%。
其中，日本人為1億2242萬3038人，同比減少80萬523人（0.65%）。此資料較2021年的61萬9000人大幅擴大，人口減少呈現加速之勢。日本人人口從2009年起已連續14年減少。2022年日本人出生人數為77萬1801人，連續7年創新低。死亡人數多於出生人數的「自然減少」人數擴大至79萬3324人。
另一方面，隨著日本放寬防控疫情的入境限制措施，外國僑民增加28萬9498人（10.70%）至299萬3839人。各都道府縣的外國人均有所增加，達到自開始統計外國居民人數的2013年以來的最高水準。
從都道府縣來看，東京都的人口最多（1384萬1665人），其次是神奈川縣（921萬2003人）、大阪府（878萬4421人）。鳥取縣人口最少（54萬6558人），僅為東京的25分之1。
東京、關西和名古屋三大都市圈的人口總和（含外國人）為6608萬3144人。雖然連續3年減少，但仍然集中了全國52.69%的人口。外國居民向大城市集中的現象更加突出，52.6%居住在東京、愛知、大阪、神奈川和埼玉。
東京的日本居民減少了1萬6499人，但外國居民增加了6萬3231人，是各都道府縣中唯一一個整體人口錄得同比正成長的地區。
人口較多和較少的都道府縣（所有居民）
|東京
|13,841,665
|鳥取
|546,558
|神奈川
|9,212,003
|島根
|658,809
|大阪
|8,784,421
|高知
|684,964
|愛知
|7,512,703
|德島
|718,879
|埼玉
|7,381,035
|福井
|759,777
|千葉
|6,310,075
|佐賀
|806,877
|兵庫
|5,459,867
|山梨
|812,615
|北海道
|5,139,913
|和歌山
|924,469
|福岡
|5,104,921
|秋田
|941,021
|靜岡
|3,633,773
|香川
|956,787
出處：總務省
外國人人口較多和較少的都道府縣
|東京
|581,112
|秋田
|4,512
|愛知
|278,116
|鳥取
|4,971
|大阪
|267,918
|高知
|5,195
|神奈川
|239,301
|青森
|6,575
|埼玉
|208,334
|德島
|6,894
|千葉
|178,370
|佐賀
|7,785
|兵庫
|120,965
|和歌山
|7,872
|靜岡
|103,026
|山形
|7,952
|福岡
|88,051
|宮崎
|8,159
|茨城
|79,570
|岩手
|8,231
出處：總務省
標題圖片：PIXTA