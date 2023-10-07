各都道府縣日本人人口均出現減少

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近期公佈的調查結果顯示，自1972年沖繩回歸日本本土以來，首次出現全部都道府縣日本人人口減少的現象。日本人人口在2009年達到峰值後已連續14年減少。而外國人人口在各個都道府縣均有所增加，總數達到了創新高的299萬3839人。

日本總務省公佈的人口動態調查結果顯示，按2023年1月1日的居民基本台賬計算，全國人口為1億2541萬6877人，同比減少0.41%。

其中，日本人為1億2242萬3038人，同比減少80萬523人（0.65%）。此資料較2021年的61萬9000人大幅擴大，人口減少呈現加速之勢。日本人人口從2009年起已連續14年減少。2022年日本人出生人數為77萬1801人，連續7年創新低。死亡人數多於出生人數的「自然減少」人數擴大至79萬3324人。

另一方面，隨著日本放寬防控疫情的入境限制措施，外國僑民增加28萬9498人（10.70%）至299萬3839人。各都道府縣的外國人均有所增加，達到自開始統計外國居民人數的2013年以來的最高水準。

從都道府縣來看，東京都的人口最多（1384萬1665人），其次是神奈川縣（921萬2003人）、大阪府（878萬4421人）。鳥取縣人口最少（54萬6558人），僅為東京的25分之1。

東京、關西和名古屋三大都市圈的人口總和（含外國人）為6608萬3144人。雖然連續3年減少，但仍然集中了全國52.69%的人口。外國居民向大城市集中的現象更加突出，52.6%居住在東京、愛知、大阪、神奈川和埼玉。

東京的日本居民減少了1萬6499人，但外國居民增加了6萬3231人，是各都道府縣中唯一一個整體人口錄得同比正成長的地區。

人口較多和較少的都道府縣（所有居民）

東京 13,841,665 鳥取 546,558 神奈川 9,212,003 島根 658,809 大阪 8,784,421 高知 684,964 愛知 7,512,703 德島 718,879 埼玉 7,381,035 福井 759,777 千葉 6,310,075 佐賀 806,877 兵庫 5,459,867 山梨 812,615 北海道 5,139,913 和歌山 924,469 福岡 5,104,921 秋田 941,021 靜岡 3,633,773 香川 956,787

出處：總務省

外國人人口較多和較少的都道府縣

東京 581,112 秋田 4,512 愛知 278,116 鳥取 4,971 大阪 267,918 高知 5,195 神奈川 239,301 青森 6,575 埼玉 208,334 德島 6,894 千葉 178,370 佐賀 7,785 兵庫 120,965 和歌山 7,872 靜岡 103,026 山形 7,952 福岡 88,051 宮崎 8,159 茨城 79,570 岩手 8,231

出處：總務省

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