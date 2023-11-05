日本高中生的首選大學是哪所？

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Recruit公司2008年開始實施的大學品牌力調查顯示，關東地區前3名為早稻田、明治、青山學院，與上一年陣容相同。名城大學位居東海地區第1名，但整體上該地區學生選擇國立和公立大學的傾向較為突出。關西大學連續16年雄踞關西地區第1名，擁有不可撼動的地位。

為了解高中生的選校動向，Recruit公司從2008年起，每年針對高3學生實施一次《升學品牌力調查》。2023年，該公司向超過15萬人發送了調查問卷，收到1萬5000份有效回答。統計結果顯示，早稻田大學連續3年位居關東地區高中生青睞大學排行榜第1名。

關東地區

早稻田大學連續3年位居榜首，明治大學和青山學院大學緊隨其後。從文理分科來看，文科類前3名依次是明治大學、早稻田大學和立教大學，理科類前3名依次是東京理科大學、早稻田大學、千葉大學和明治大學（並列第3）。沒有國立和公立大學挺進前10，前20名中有4所國立和公立大學，分別是千葉大學（第11名）、筑波大學（第13名）、東京都立大學（第16名）、橫濱國立大學（第17名）。

排名 大學名 報考意願度 1（1） 早稻田 9.2 2（2） 明治 8.9 3（3） 青山学院 7.3 4（6） 中央 6.7 4（4） 立教 6.7 6（8） 法政 6.1 7（7） 日本 5.6 8（5） 慶應義塾 5.1 9（11） 東洋 5.0 10（12） 東京理科 4.6

出處：Recruit升學綜研《升學品牌力調查2023》（標注底色的為國立公立大學）

東海地區

名城大學和名古屋大學連續7年佔據前兩位。位列第3的南山大學連續3年排在文科類大學首位。名城大學時隔兩年重回理科類大學首位。

排名 大學名 報考意願度 1（1） 名城 11.7 2（2） 名古屋 7.8 3（3） 南山 7.7 4（4） 中京 7.2 5（14） 愛知 6.2 6（10） 中部 5.3 7（5） 名古屋市立 5.2 8（6） 靜岡 4.9 9（9） 愛知学院 4.7 9（15） 愛知淑德 4.7 9（8） 三重 4.7

出處：Recruit升學綜研《升學品牌力調查2023》（標注底色的為國立公立大學）

關西地區

自開始此項調查以來，關西大學已連續16年高居榜首，地位不可撼動。尤其受到女生青睞，已連續16年位列女生心目中的第一位。從文理分科來看，關西大學連續15年位居文科類大學首位，2022年4月開校（大阪府立大學和大阪市立大學整合而成）的大阪公立大學位居理科類大學首位。

排名 大學名 報考意願度 1（1） 關西 14.5 2（3） 大阪公立 12.6 2（2） 近畿 12.6 4（5） 關西学院 9.2 5（4） 同志社 8.6 6（7） 大阪 8.4 6（6） 神戶 8.4 8（8） 立命館 7.8 9（12） 甲南 5.1 10（9） 龍谷 4.8

出處：Recruit升學綜研《升學品牌力調查2023》（標注底色的為國立公立大學）

從各個地區的國立公立和私立大學的報考意願來看，3個地區中，關東地區學生報考私立大學的意願度最高，占比達56.1%。東海地區的學生報考國立公立大學的意願度為46.2%，超過了私立大學，但比上一年下降了11.1個百分點。2017至2018年間，關西地區打算報考國立公立大學的學生比例曾一度超過私立大學，但2019年以來，私立大學已連續5年佔據上風。

標題圖片：PIXTA