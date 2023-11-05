日本高中生的首選大學是哪所？教育 社會 財經
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為了解高中生的選校動向，Recruit公司從2008年起，每年針對高3學生實施一次《升學品牌力調查》。2023年，該公司向超過15萬人發送了調查問卷，收到1萬5000份有效回答。統計結果顯示，早稻田大學連續3年位居關東地區高中生青睞大學排行榜第1名。
關東地區
早稻田大學連續3年位居榜首，明治大學和青山學院大學緊隨其後。從文理分科來看，文科類前3名依次是明治大學、早稻田大學和立教大學，理科類前3名依次是東京理科大學、早稻田大學、千葉大學和明治大學（並列第3）。沒有國立和公立大學挺進前10，前20名中有4所國立和公立大學，分別是千葉大學（第11名）、筑波大學（第13名）、東京都立大學（第16名）、橫濱國立大學（第17名）。
|排名
|大學名
|報考意願度
|1（1）
|早稻田
|9.2
|2（2）
|明治
|8.9
|3（3）
|青山学院
|7.3
|4（6）
|中央
|6.7
|4（4）
|立教
|6.7
|6（8）
|法政
|6.1
|7（7）
|日本
|5.6
|8（5）
|慶應義塾
|5.1
|9（11）
|東洋
|5.0
|10（12）
|東京理科
|4.6
出處：Recruit升學綜研《升學品牌力調查2023》（標注底色的為國立公立大學）
東海地區
名城大學和名古屋大學連續7年佔據前兩位。位列第3的南山大學連續3年排在文科類大學首位。名城大學時隔兩年重回理科類大學首位。
|排名
|大學名
|報考意願度
|1（1）
|名城
|11.7
|2（2）
|名古屋
|7.8
|3（3）
|南山
|7.7
|4（4）
|中京
|7.2
|5（14）
|愛知
|6.2
|6（10）
|中部
|5.3
|7（5）
|名古屋市立
|5.2
|8（6）
|靜岡
|4.9
|9（9）
|愛知学院
|4.7
|9（15）
|愛知淑德
|4.7
|9（8）
|三重
|4.7
出處：Recruit升學綜研《升學品牌力調查2023》（標注底色的為國立公立大學）
關西地區
自開始此項調查以來，關西大學已連續16年高居榜首，地位不可撼動。尤其受到女生青睞，已連續16年位列女生心目中的第一位。從文理分科來看，關西大學連續15年位居文科類大學首位，2022年4月開校（大阪府立大學和大阪市立大學整合而成）的大阪公立大學位居理科類大學首位。
|排名
|大學名
|報考意願度
|1（1）
|關西
|14.5
|2（3）
|大阪公立
|12.6
|2（2）
|近畿
|12.6
|4（5）
|關西学院
|9.2
|5（4）
|同志社
|8.6
|6（7）
|大阪
|8.4
|6（6）
|神戶
|8.4
|8（8）
|立命館
|7.8
|9（12）
|甲南
|5.1
|10（9）
|龍谷
|4.8
出處：Recruit升學綜研《升學品牌力調查2023》（標注底色的為國立公立大學）
從各個地區的國立公立和私立大學的報考意願來看，3個地區中，關東地區學生報考私立大學的意願度最高，占比達56.1%。東海地區的學生報考國立公立大學的意願度為46.2%，超過了私立大學，但比上一年下降了11.1個百分點。2017至2018年間，關西地區打算報考國立公立大學的學生比例曾一度超過私立大學，但2019年以來，私立大學已連續5年佔據上風。
標題圖片：PIXTA