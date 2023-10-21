2022年共有1萬9217家企業變更商號，使用片假名的企業增多

日本資料庫

商號的變更也可以反映出社會形勢。之所以「Holdings，ホールティングス（控股公司——譯註）」和「Group，グループ（集團——譯註）」不断增多，是因为旨在繼承事業的併購和經營整合行為越來越多。那麼，許多企業從公司名稱中刪除「日本」又是為什麼呢？

東京商工調查公司對公司資料庫中的385萬家企業（含財團法人等團體）進行分析後發現，2022年有1萬9217家企業變更了商號，相當於總數的0.4%。

這1萬9217家企業中，法人代表發生變化的企業有1966家，未發生變化的有1萬7251家。法人代表發生變化的企業中，變更了商號的企業占比為2.5%，比整體的0.4%高出2.1個百分點。似乎許多企業借著更換法人代表之機，提出新的經營方針，出於宣傳品牌重塑的目的而選擇變更商號。

對變更了商號的1萬9217家企業的新舊商號單詞增減情況進行比較後發現，在商號中新增了「Holdings，ホールティングス」的企業最多，共107家（193家→300家），其次是「Group，グループ」，共59家企業（66家→125家）。可以認為，出於擴大視野、實現經營多元化、繼承事業目的的併購或經營整合情況越來越多，謀求轉型為控股公司制或實現集團化的企業越來越多。第3位是「Tech，テック（技術——譯註）」，共45家企業（108家→153家），多為資訊通信和製造業企業。在新增單詞排行榜上，排在前列的片假名和英文詞彙較多。

而減少的單詞方面，第1位是「工業」，共272家（442家→170家）。多數情況是把讓人感覺生硬的商號變為了使用平假名、片假名或英文字母的商號。第2位是「齒科」（189家），「クリニック（Clinic）」和「醫院」（各152家）并列第3，都是醫療相關單位。個人經營的牙科診所、醫院等因節稅或繼承事業等原因而逐漸轉為法人單位，改為「醫療法人○○會」之類的商號的情況有所增多。

像ニッスイ（原日本水產）、NSW（原日本Systemware）這樣，為了實現多元化，順應全球化，避免被誤解為僅以日本國內為事業焦點，從商號中刪除了「日本」字眼的情況也越來越多。

標題圖片：PIXTA