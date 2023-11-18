購買寵物保險，是「希望選擇足夠的治療」

日本資料庫

毛孩子是家庭的一員，想必所有寵物主人都希望自家寶貝能夠健康長壽。小動物總是免不了受傷或生病。如今寵物也進入了長壽時代，購買寵物保險的人越來越多。

開展寵物保險業務的FPC公司（廣島縣福山市）針對1005名購買了0到4歲貓犬寵物保險的寵物主人實施了一次關於「寵物保險費」的調查。

關於購買寵物保險的理由，表示「希望必要時能夠選擇足夠的治療」的受訪者最多，占比為55.3%，其次是「希望減輕醫療費負擔」（35.9%）。另外，有4.0%的受訪者表示「曾有過治療費負擔沉重的經歷」。

在保險費方面，每月「2000到3000日圓」的受訪者最多，占比為38.3%，其次是「1000到2000日圓」（27.6%），「3000到4000日圓」（12.3%），整體上4分之3的受訪者每月投保金額不到3000日圓。

超過半數（51.1%）受訪者認為投保的費用「合理」。似乎多數人都接受了這筆錢是在出現突發情況時，讓作為家庭成員的毛孩子得到充分治療的必要經費。另一方面也有8.3%的受訪者表示「不合理」，一些人提出不滿，認為「保險費相較賠償內容顯得太貴」「不知道什麼時候用得上，感覺白交錢」。

標題圖片：PIXTA