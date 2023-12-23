糧食自給率創歷史新低

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隨著以白米為中心的飲食習慣逐漸趨於西化，日本的糧食自給率在很長一段時期緩慢下降，這種趨勢一直持續到上世紀90年代中後期。2000年以後，下滑勢頭大致停止，但實現政府目標依然是前路漫漫。

日本農林水產省的統計顯示，2022年按產值計算的日本糧食自給率同比下降5個百分點至58%，創歷史新低。儘管食品進口量和上一年基本相同，但由於國際糧食價格暴漲和飼料肥料價格上漲，進口額出現了大幅增加。政府提出了「2030年按產值計算的自給率達到75%」的目標，而目前存在多達17個百分點的差距。

另一方面，按熱量計算的自給率為38%，與上一年基本相同。2021年豐產的小麥和大豆單位面積收穫量回落至常年水準，鯖魚等水產漁獲量的減少產生了負面影響，但依賴進口的油脂類的消費低迷又構成了緩和因素。儘管沒有跌破2020年的歷史最低水準（37%），但距離實現「2030年45%」的目標依然是前路漫漫。

由於對國內生產的定義嚴格，在計算「自給率」時剔除了用進口飼料飼養牲畜後生產的畜產品。而「國產率」並不反映飼料自給率，將國內飼養得到的畜產品均算作國產。自給率和國產率的差值反映出對外國飼料的依賴程度。

作為穀物出口大國，加拿大、澳洲、美國按熱量計算的糧食自給率遠超100%。高價蔬菜和水果等出口量較大的義大利在按產值計算的糧食自給率方面具有優勢。和這些國家相比，日本無論按熱量還是產值計算都處在較低水準。

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