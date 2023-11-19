年輕人吸食大麻現象蔓延，查獲案件數居高不下

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不久前，日本大學美式橄欖球社團一名學生因持有大麻和興奮劑而遭到逮捕，年輕人濫用違禁藥物的問題再次引發社會關注。

日本厚生勞動省的藥物形勢統計資料顯示，2022年由警方、厚生勞動省毒品取締部以及海上保安廳等部門查獲的大麻案件參與人數為5546人，同比減少4.1%。雖然較2021年的歷史峰值有所減少，但依然處在高位。被查獲人員中，30歲以下者比例達到創新高的69.2%，年輕人群濫用違禁藥物現象蔓延的狀況令人擔憂。

近年來，各類違禁藥物案件每年的查獲人數基本變化不大，而2022年（12621人）較上一年減少了1787人（12.4%）。從違禁藥物的種類來看，最近10年間，興奮劑涉案人員大幅減少，而大麻涉案人員呈增多趨勢。這主要是因為個人也可以種植大麻，且大麻價格低於興奮劑，通過SNS等管道接觸大麻的年輕人越來越多。

針對2021年10月至11月期間因違反《大麻取締法》（單純持有）被查獲的911人，日本警察廳在調查分析後發現，初次使用大麻的年齡，以20歲以下的人員最多，占比為52.1%，20到29歲占比為33.0%，也就是說，85.1%為30歲以下人員。

關於初次使用的緣由，「受到誘惑」的情況最多，20歲以下涉案人員中80%、20到29歲中70%都屬於此類。關於通過何種方式知曉了大麻的獲取管道（轉讓人），20歲以下涉案人員中42.8%、20到29歲中34.1%回答是「通過網路」，他們大多都利用了SNS。

標題圖片：警視廳收押的「乾燥大麻」，1999年3月（時事）