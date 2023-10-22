日本人的防災對策，以「確保食物和飲用水」為主

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1923（大正12）年9月1日11點58分，神奈川縣西部發生芮氏規模7.9級地震，從房屋損毀等情況推測，當時相模灣沿岸地區和房總半島南端的地震烈度相當於現行標準的「震度7（日本對地震烈度分級的最高級別——譯註）」。在這場地震發生100週年之際，讓我們再次思考如何防範地震。

在關東大地震100週年前夕， Panasonic Homes公司於7月通過街頭採訪和網路問卷方式實施了關於「住宅防災」問題的意識調查。

問卷調查方面，回答在日常生活中「意識到了防災問題」（含略有意識）的受訪者比例（56.7%）超過了半數。

聽到「防災」首先聯想到「確保食物和飲用水」的受訪者最多，占比為42.7%，其次是「準備防災用品」（31.5%）。

大城市的避難場所在物理條件上難以容納所有居民，以及經歷疫情後，避免人員密集的重要性也在不斷提高，近年來，社會一直鼓勵在能夠確保安全的情況下儘量選擇「居家避難」。但只有6.8%的受訪者會想到「加強房屋抗震性」，5.6%會想到「安裝傢俱家電防傾倒裝置」，因此很難說人們已充分掌握了居家避難知識。

「日常生活中意識到了防災問題」的人當中，在實際措施方面，表示「儲備食物和飲用水」的比例最高，達74.0%，「加強房屋抗震性」的占比不到其一半，為36.6%，。

標題圖片：PIXTA