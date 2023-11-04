靈魂食物「御好燒」，「大阪燒」和「廣島燒」大不同

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「御好燒」是大眾美食的經典代表。雖然統稱為御好燒，但不同地區的食材和煎法各不相同。「大阪燒」和「廣島燒」雖然外形相似，但實際上完全是兩種東西。

大阪燒

「麵粉類食物」被稱作關西的靈魂食物，據說其源頭可以追溯到安土桃山時代。當時是一種名為「麩燒」的點心，先用水把麵粉溶成麵糊，攤成薄餅狀，塗抹味噌，或者放些砂糖、罌粟籽卷起來即可，它在千利休的茶會記錄中也多次出現。

隨著時代變遷，「麩燒」的食材和煎法也出現了許多變化，御好燒就被認為是其中的一種。演變為現在的御好燒形式是在昭和年代。大阪燒融合了「昆布出汁」文化，是把所有食材放入用昆布高湯溶開的麵糊裡一起煎的「混合燒」。經常還會加入雞蛋和山藥泥，吃起來口感鬆軟。

由於烹調程序較少，所以也有很多店家設置了桌面鐵板，由食客自己邊煎邊吃。



大阪燒的烹製方式，是把食材混入麵糊裡一起煎（PIXTA）



大阪燒（PIXTA）

廣島燒

廣島燒的最大特點，是不在食材中混入麵糊，而是疊放在一起來煎。通常是在煎得薄薄的麵糊上放一堆多到讓人覺得誇張的高麗菜，再擺滿豬五花肉、蝦等食材，然後翻個面。把薄餅當作蓋子，像烘烤那樣讓食材充分受熱，再加上炒過的麵、雞蛋。

據說，在遭到原子彈轟炸後變成一片廢墟的戰後缺糧時期，人們將珍貴的麵粉溶開煎成薄薄的麵餅，再夾上蔬菜食用，這就是廣島燒的起源。隨著戰後重建復興，食材變得豐富起來，御好燒逐漸變成了現在的樣子，但高麗菜至今仍是主要食材，或許是戰後記憶的遺痕。



廣島燒從攤麵糊薄餅開始做起（PIXTA）



把麵餅當作蓋子，烘烤高麗菜等食材（PIXTA）



放炒麵是廣島燒的基本做法（PIXTA）

由全國各地御好燒店和醬料廠商等組建的一般財團法人御好燒學院（廣島市）的資料顯示，日本全國共有超過16000家御好燒店。各個地區、各家店鋪的食材、醬料和烹製方法千差萬別。你也可以試著找找符合自己喜好的御好燒。

標題圖片：PIXTA