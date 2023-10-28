45.1%的受訪企業管理階層「全部是男性」

日本資料庫

日本政府力圖在2030年前實現企業女性管理階層比例達到30%左右的目標。但帝國資料庫的調查顯示，女性管理階層平均比例（9.8%）甚至不到10%。而另一方面，多達45.1%的企業管理階層全部是男性。

帝國資料庫公司2023年7月針對全國2萬7768家企業實施的《企業女性擢用相關調查》顯示，女性管理階層比例同比上升0.4個百分點至9.8%，達到自開始實施此項調查的2013年以來的歷史最高水準。但「管理階層全是男性」的企業仍占絕對多數，比例達45.1%，實現「2030年前女性管理階層比例達到30%」的政府目標依然任重道遠。世界經濟論壇發佈的2023年全球性別差距報告中，日本的性別平等指數處於下游水準，在146個國家中排名第125位。

從企業規模來看，「小型經營企業」的女性管理階層比例最高，占比為12.6%，「中小型企業」為10.2%，「大型企業」為7.5%，規模越小的企業，女性的管理階層占比越高。從行業類型來看，女性職員人數相對較多的「零售業」女性管理階層比例為18.6%，比整體平均水準高出8.8個百分點。「房地產業」為16.2%，「服務業」為13.5%，「農林水產業」為11.8%，位居前列。而女性職員較少的「製造業」「運輸倉儲業」「建築業」的女性管理階層占比處於較低水準。

作為促進女性施展才能的措施，選擇「針對男女一視同仁地考核工作成果」的受訪企業最多，占比為59.0%，其次是「針對男女一視同仁地安排職位和部門」（48.2%）、「為女性育兒和長照休假提供方便」（40.1%）。每4家企業中就有1家在推行不分性別支援所有職員兼顧家庭和工作的「工作時間彈性化」（27.8%）和「短時出勤（縮短每日規定工作時間——譯註）」（25.5%）制度。另一方面，關於政府著力推行的「推進男性育兒和長照休假」政策，有15.7%的受訪企業在實施，同比上升了3.1個百分點。

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