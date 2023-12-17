三菱UFJ銀行被12萬6000家企業選為交易主銀行

日本資料庫

東京商工調查公司的統計顯示，自2013年開始調查以來，三菱UFJ銀行已連續11年成為全國企業交易主銀行的首選。

東京商工調查公司對資料庫內全國156萬8602家企業進行分析後發現，有12萬5942家企業（占比為8.03%）選擇三菱UFJ銀行作為其交易的主銀行（main bank）。自2013年開始調查以來，該銀行已連續11年雄踞首位。位居第2和第3的分別是三井住友銀行（9萬9225家企業，6.33%）和瑞穗銀行（8萬424家企業，5.13%）。儘管這3家超大型銀行穩居前3，但交易公司均較去年有所減少，尤其是將瑞穗銀行作為主銀行的企業較上一年減少了196家。

從第4位開始，依次是里索那銀行（3萬9160家）、北洋銀行（2萬6014家）、千葉銀行（2萬3747家）、福岡銀行（2萬2036家）、西日本城市銀行（2萬680家），地方銀行的翹楚排名靠前。共有34家銀行被1萬家以上的企業作為主銀行。

在地方信用合作社方面，排名第1的是京都中央信金（8643家企業），排名第2的大阪城市信金（7227家企業）和第3的多摩信金（7068家企業）以微弱差距緊隨其後。

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