如何看待社團的髮型規定？

日本資料庫

夏季甲子園棒球比賽落下帷幕，慶應高中時隔107年再次奪冠。過去默認光頭是標配的球員髮型出現了一些變化。八強中，慶應、土浦日大（茨城）、花卷東（岩手）3校球員的髮型都可謂個性鮮明。

日本美妝企業Mandom公司針對1314名高中時代參加過社團活動的20到49歲民眾實施的調查顯示，54.9%的受訪者表示「社團有針對儀容儀表的規定」。關於具體內容，「頭髮長短」（59.0%）、「染髮或燙髮」（55.8%）、「髮型」（42.5%）位列前3，都是關於頭髮的規定。

關於「自由打理頭髮能否提升社團參加意願和活動表現」，20到29歲受訪者中，表示「影響很大」和「有些影響」的比例合計達到71.6%，而40到49歲受訪者的該比例為54.5%，差距達到17.1%，可以看出各個年齡段的人有不同的感受。

另外，當被問及是否認為針對高中生的社團活動髮型規定不合情理時，年齡相近的20到29歲受訪者中，多數人認為不合情理。

關於「是否認為可以允許現在的高中生兼顧社團活動和外形上的個性展現」，就「髮型」而言，20到49歲的受訪者中，70%以上表示了肯定意見。

標題圖片：PIXTA