日本珍珠出口額快速回升，2023年上半年同比成長超一倍

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過去幾年因疫情而陷入低迷的日本珍珠出口形勢正在快速企穩向好。一個重要原因是今年3月香港時隔4年再次舉辦了國際珠寶展，面向中國市場的商務洽談活動日趨活躍。

日本農林水產省發佈的資料顯示，2023年上半年（1-6月）日本珍珠（天然和養殖）出口額同比成長129.3%至223億3000萬日圓。6月單月同比成長193.4%至67億8500萬日圓。該省分析認為，「國際珠寶展的舉辦激發了深受消費者喜愛的高品質日本珍珠的市場需求」。從6月的情況看，面向香港、泰國、中國的出口額成長尤為明顯。

日本珍珠享譽世界，是水產品中的主要出口品種。雷曼危機（2008年）引發的全球蕭條導致出口陷入低迷，之後2015年到2019年的5年間恢復到300億日圓以上水準。但由於香港局勢不安，以及疫情的影響，2020年又急劇下滑至76億日圓。之後，基於線上商務洽談交易日益擴大，2021年和2022年逐漸企穩復甦。

下圖展示了2022年日本珍珠出口額較大的國家和地區及其占比情況。香港排在首位，出口額占比高達72.7%。美國位居第2，占比為9.5%。

農林水產省發佈的資料顯示，2022年日本珍珠養殖產量為13.2噸。從各縣的情況來看，長崎縣、愛媛縣、三重縣的產量佔據前3。2019年在愛媛縣和三重縣等地的馬氏貝養殖場，珍珠母貝大量死亡，導致產量呈現減少傾向。

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