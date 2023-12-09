日本地方政府的Chat GPT利用率，呈現東高西低格局

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如今在日本，Chat GPT的使用向地方政府的業務領域擴展。雖然在多數情況下它似乎都被用於輔助性工作，但或許總有一天，人們要通過納稅來接受人工智慧（AI）設計提供的居民服務。

8月23日，東京政府開始在業務工作中使用生成人工智慧（AI）技術。具體來說，就是讓大約5萬名員工使用美國OpenAI公司的「Chat GPT」，使其為提煉文章要點或制定計劃方案提供參考建議。

關於全國47個都道府縣使用Chat GPT生成AI的情況，Goatman聯合公司（東京都世田谷區）運營的「Chat GPT雜誌」編輯部依據各都道府縣政府的公開資訊實施了獨立調查。為提升都道府縣政府職員工作效率和市民服務品質，除東京政府已正式將Chat GPT用於業務工作外，福島縣也於6月向全體職員發出了允許使用Chat GPT來輔助撰寫文章和制定計劃方案的通知，櫪木縣則從9月起正式運用該技術。另外，還有22個縣已開始試驗性地使用，47個都道府縣中的半數以上都在以某種形式利用生成AI。

從各地區來看，東北及關東地區使用Chat GPT的程度較高，而近畿、九州地區多數地方政府對使用Chat GPT問題處於「仍在商討或未公開」狀態，目前利用程度不高，總體呈現出「東高西低」的傾向。

標題圖片：PIXTA