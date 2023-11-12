2022年日本國際航班進出港旅客人數大大低於疫情之前

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國土交通省近日發佈的《2022年機場管理狀況調查報告》顯示，2022年日本各機場國際航班進出港旅客人數（含過境旅客）為1550萬人，僅為新冠疫情前的15%左右。

疫情蔓延之前的2019年，由於海外入國遊客平穩成長，日本全國國際航班進出港旅客人數達到1億334萬人，創下歷史新高。2022年的數字雖然同比成長了6倍以上，但仍然大幅低於疫情前的水準。另一方面，2022年國際航班貨物輸送量為366萬2000t，同比減少了8.8%。

2022年各機場國際航班進出港旅客人數占比方面，幾大主要機場由高到低依次是成田機場47.5%，羽田機場26.0%，關西機場15.1%，中部機場6.0%。關西機場連續兩年低於羽田，位列第3。

國際航班貨物輸送量方面，成田占比為64.3%，關西為21.4%，羽田為9.4%。

國際航班和國內航班合計進出港旅客人數前10名如下圖所示。排在第1的羽田機場進出港人數為5042萬7000人，日均進出港13萬8000人。2022年已经回升到疫情前的近6成水準。

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