日本企業勞動力緊缺，外國留學生錄用率上升

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在日本，即使是日本學生，也會覺得「求職活動」勞心費力。而對留學生來說，潛規則、學生之間的資訊交流等問題更加棘手。留學生的內定率與日本學生的差距高達30個百分點。

為了彌補伴隨經濟活動復蘇產生的巨大用工缺口，外國留學生錄用需求不斷提高。求職就業規劃企業DISCO針對在公司旗下求職資訊網站「career+就活（日文版）」上註冊了會員的外國留學生，調查求職活動情況（有效回答362份）的結果顯示，截至7月的內定率（含內內定）為52.5%，較上一年同期調查（48.0%）上升了4.5個百分點。這個數值是開始適用現行求職日程規則的2017年應屆畢業生以來的最高水準，可以看出就業環境有所改善。但日本學生的內定率為86.0%，兩者之間依然存在巨大差距。

包含已得到了內定的人員在內，仍在繼續求職的外國留學生合計比例為62.1%，達到了同期本國學生（25.7%）的2倍以上。

日本學生在大3那一年的4到6月就開始求職活動，而外國留學生多數從大4那一年的4月開始，可以認為，行動時間的差異也對進展情況產生了影響。一些留學生表示「在尚未完成論文的狀態下，無法專心找工作」（臺灣），「許多企業招聘時間短，來不及準備」（越南）。

關於「希望得到企業認可的地方」，外國留學生和日本學生的首選都是「溝通能力」，外國留學生的比例（58.3%）高於日本學生。其次是「語言能力」「基礎學力」「跨文化交際能力」，許多留學生都希望自己通過留學經歷提升的能力得到企業的認可。

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