日本誕生7萬名試管嬰兒，創歷史新高

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自當年轟動世界的第一個「試管嬰兒」誕生已來，40多年時間過去了。在如今這個時代，日本的學校裡每個班級都有2、3個通過體外受精出生的孩子。

日本婦產科學會的統計資料顯示，2021年接受不孕不育治療並通過體外受精出生的嬰兒人數較上一年增加9416人，達到6萬9797人，創下歷史新高。由於人口動態統計的2021年出生人數為81萬1622人，所以相當於11.6人中就有1人是通過體外受精誕生的。2016年以後，每年的體外受精治療件數一直保持在45萬件左右，2021年達到了創新高的49萬8140件。從年齡段來看，39歲的治療件數（3萬9631件）最多，其次是40歲、41歲。

體外受精是讓妻子的卵子和丈夫的精子在體外受精，再把受精卵送回妻子子宮的不孕不育治療手段。1978年世界首例體外受精嬰兒在英國誕生之際，這種「試管嬰兒」開始受到關注。在日本，自1983年第一例體外受精嬰兒在東北大學誕生以來，截至目前已有超過84萬名嬰兒通過這種治療手段誕生。在體外受精後，除了將胚胎直接植入子宮的方法外，還可以將胚胎冷凍後再植入子宮，2021年通過體外受精誕生的孩子，90%採用了冷凍胚胎移植方式。

作為少子化對策的一環，2022年起，體外受精等不孕不育治療已被納入公共醫療保險範圍。

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