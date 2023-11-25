2022年日本水產品出口，22.5%銷往中國

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日本水產品出口量的整體提高，一個重要因素是對華扇貝出口量的成長。而如今，過高的對華依存度卻變成了日本的痛處。

8月24日，日本啟動東京電力福島第一核電廠核處理水排海行動。受此影響，中國宣佈全面禁止進口日本水產品。

2022年日本水產品出口額為3873億日圓。其中對華出口871億日圓，占比為22.5%，中國是日本水產的最大買家。

日本水產品出口的主力品類是扇貝（生鮮、冷凍、冷藏、乾燥加工品等），2022年的扇貝出口額同比成長40%至910億日圓左右，創下歷史最高記錄。其中的51.3%（467億日圓）銷往中國。

2009年對華扇貝出口額僅為7億日圓，2010年以後呈現出穩步成長之勢。乾貝瑤柱是傳統中國菜的常用食材，需求旺盛，再加上近年來日料熱的興起，帶殼生鮮扇貝也通過空運方式大量銷往北京上海等地。同時，據說中國企業從日本進口帶殼扇貝，將除去貝殼後的貝肉等產品再出口到第一大消費國美國的情況也越來越多。

中國停止進口日本水產品後，作為針對水產從業者的緊急支援措施，日本政府正在推進協調工作，將暫時收購和冷凍保存部分扇貝，並説明從業者開拓新的出口市場。

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