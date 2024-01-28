2022年面向消費者的電商交易市場規模成長

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如今，有半數日本消費者通過網路購買書籍。此外，電影票和體育比賽門票等，線上購票方式已經逐漸成為主流。

日本經濟產業省近日公佈的《電商交易相關市場調查報告》顯示，2022年面向消費者的電商交易（BtoC-EC）市場規模同比成長9.91%至22兆7400億日圓。2013年的市場規模為11兆1600億日圓，相當於9年間翻了一倍。

從2022年各領域的市場規模來看，「物品銷售類」同比成長5.37%至13兆9900億日圓，旅行和票務等「服務類」同比成長32.43%至6兆1400億日圓。線上遊戲和電子出版等「數位類」同比減少6.10%至2兆5900億日圓。在外出需求復甦的背景下，服務領域市場規模的成長較為明顯。整個物品銷售領域中，網購占比（電商化率）同比上升0.35個百分點至9.13%。

物品銷售大類下電商化發展最為突出的是「書籍、影像和音樂軟體」，電商化率達52.16%（市場規模1兆8000億日圓），2022年首次超過了50%。「生活家電、AV器材、PC及周邊器材等」電商化率為42.01%（市場規模2兆5000億日圓）。「生活雜物、家具、室內裝潢」「衣物及服裝雜物」電商化率在20%以上。「食品、飲料、酒類」電商化率僅為4.16%。

從服務大類下各項目的市場規模來看，「旅行服務」規模最大，同比成長67.95%至2兆3500億日圓。其次是「金融服務」，規模為7500億日圓。餐飲、美容美髮、票務、食品外送等服務也分別擁有5000億日圓到6000億日圓左右的市場規模。

數位大類下市場規模最大的領域是線上遊戲，2022年規模同比減少18.79%至1兆3000億日圓。電子出版的市場規模同比成長10.16%至6200億日圓，收費視訊點播的市場規模同比成長14.98%至4300億日圓，收費音樂點播的市場規模同比成長14.27%至1000億日圓。

標題圖片：PIXTA