日本現有9萬2000名百歲老人，女性占9成

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1963年時，日本的百歲老人還很少，全國只有153名。60年後的2023年，這個數字已經增加到了9萬2139人。現今已經進入了人人都需要為活過百歲做好思想和物質準備的時代。

按照截至2023年9月1日的居民基本台帳統計，日本百歲老人同比增加1613人至9萬2139人，已連續53年增加。日本是全球屈指可數的長壽之國，百歲老人中絕對多數是女性，占比高達88.5%。

日本最長壽的老人，女性是115歲的糸岡富子（兵庫縣蘆屋市），男性是111歲的薗部儀三郎（千葉縣館山市）。1963年制定《老人福祉法》時，全國只有153名百歲老人，1981年突破1000人，1998年突破1萬人，之後一直保持穩步成長。

從各都道府縣來看，每10萬人口中百歲老人最多的是島根縣（155.17人），最少的是埼玉縣（44.79人），差距近3.5倍。整體呈現西高東低的狀態，尤其是關東地區等城市圈，百歲老人的比例較低。

每10萬人口中百歲老人人數

較多的縣 較少的縣 島根縣 155.17 埼玉縣 44.79 高知縣 134.01 愛知縣 47.69 鳥取縣 126.29 千葉縣 50.22 鹿兒島縣 125.66 大阪府 52.89 熊本縣 125.20 神奈川縣 53.03

編輯部依據厚生勞動省公開資料製作

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