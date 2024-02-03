歷年來遭逮捕的現職國會議員

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圍繞自民党安倍派「政治資金派對」券收入回扣案件，東京地方檢察廳特偵部1月7日以涉嫌違反《政治資金規正法》為由，逮捕了眾議員池田佳隆。池田被指曾在政治資金收支報告書中瞞報了大約4800萬日圓收入。他是岸田政權上臺以來被逮捕的第3位現職國會議員。

1990年以來在職期間被逮捕的主要國會議員

（省略敬稱。頭銜均為時任。眾，眾議員；參，參議員）

1992年1月 阿部文男（眾）

受託受賄。在度假村開發等專案上收受了鋼筋加工企業賄賂。

1994年3月 中村喜四郎（眾）

斡旋受賄。建築承包貪腐，收受了大型建築企業1000萬日圓賄賂。

1995年12月 山口敏夫（眾）

背信、偽證等。主導了兩個信用社的違規融資。

1997年1月 友部達夫（參）

詐騙。自己創建並擔任理事長的柳丁互助會進行巨額詐騙。

1998年10月 中島洋次郎（眾）

違反《政治資金規正法》等。假裝僱用了政策秘書，挪用政黨交付金。

2000年9月 山本讓司（眾）

詐騙、違反《政治資金規正法》等。壓榨政策秘書薪資，假裝捐出這些款項，在政治資金收支報告書中瞞報。

2001年1月 小山孝雄（參）

受託受賄。在原KSD中小企業經營者福利事業團相關貪腐案中，以回饋形式收受了賄賂。

2002年6月 鈴木宗男（眾）

斡旋受賄等。圍繞公共工程招投標，受曾被處以行政處分的企業之托，向林野廳說情。

2003年3月 阪井隆憲（眾）

違反《政治資金規正法》等。在政治資金收支報告書中瞞報了大型人才派遣公司的部分贈款。

2005年11月 西村真悟（眾）

違反《律師法》。縱容他人違法使用自己的律師名義，收取了部分非法利益。

2010年1月 石川知裕（眾）

違反《政治資金規正法》。民主黨幹事長小澤一郎的資金管理團體未在政治資金收支報告書中記錄收入。

2019年12月 秋元司（眾）

受賄。圍繞含賭場在內的綜合度假區（IR）建設專案，收取了希望參與該項目的中國企業的賄賂。

2020年6月 河井克行（眾）、河井案里（參）

夫妻雙雙違反《公職選舉法》。在2019年參議院選舉廣島選區向當地議員等人贈送現金，尋求為案裡參選拉票。

2023年9月 秋本真利（眾）

受託受賄。圍繞海上風力發電專案，被指從日本風力開發公司前社長處收受了巨額賄賂。

2023年12月 柿澤未途（眾）

違反《公職選舉法》。被指在2023年4月東京都江東區長選舉中，向江東區議員等人贈送現金，以幫助前區長木村彌生當選。

2024年1月 池田佳隆（眾）

違反《政治資金規正法》，牽涉自民党安倍派「政治資金派對」收入回饋案件，被指曾在政治資金收支報告書中瞞報了大約4800萬日圓收入。

標題圖片：從左端順時針依次為河井克行（路透）、中村喜四郎（共同）、秋本真利（時事）、山口敏夫（時事）、柿澤未途（時事）、鈴木宗男（路透）、河井案里（時事）