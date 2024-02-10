日本的獎學金，其實大多數為教育貸款

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在日本政府致力於加快消除教育差距問題的情況下，人們期待「獎學金」能夠發揮重大作用。雖然大家普遍認為「獎學金」一詞是從英語的「scholarship」翻譯而來，但日本的「獎學金」多數屬於借貸型。調查顯示，近7成的學生已做好心理準備，如果用了獎學金，將會「自己償還」。

日本政府出資設立的「獎學金」專案，由獨立行政法人日本學生支援機構（JASSO）負責實施。2023年的業務預算為1兆1508億日圓。其中贈與型獎學金2601億日圓（22.6%），需要承擔償還義務的借貸型獎學金（有息與無息合計）8907億日圓，占到獎學金整體的近8成。

SMBC消費金融公司實施的《15到19歲青少年金錢感覺意識調查》顯示，針對「如果使用了獎學金，由誰來負責償還」這個問題，69.1%的大學生（含重考生、專門學校生）和61.7%的高中生回答「自己」，選擇「啃老」的人是少數派。

贈與型獎學金制度創立於2017年，還是一種比較新的制度，所以「獎學金需要償還」的觀念依然深入人心。

話雖如此，「自己償還」絕非易事。JASSO的資料顯示，2022年3月結束獎學金貸款的學生中，人均無息借貸額為216萬日圓，有息借貸額為337萬日圓。2021年有12萬8000人在償還方面遇到了困難（拖欠3個月或以上）。雖然拖欠人數一直在減少，但這個規模依然不可小視。

2017年推出的無需承擔償還義務的贈與型獎學金，是一種面向免徵居民稅的家庭以及同等低收入家庭的制度。從2024年開始，適用對象範圍將擴大到養育3個以上子女的中等收入家庭。年收入上限將從現行的大約380萬日圓上調至600萬日圓左右。預計將新增20萬人以上。

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