日本多家企業取消傑尼斯藝人的廣告代言

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受到傑尼斯事務所已故創始人傑尼•喜多川性侵問題影響，此前起用了傑尼斯旗下藝人為廣告等代言的多家企業紛紛宣佈「調整」合作。

針對傑尼斯事務所已故創辦人傑尼・喜多川的性侵問題，起用傑尼斯藝人為電視廣告或促銷活動代言的多家上市公司紛紛做出「調整」。帝國資料庫公司的調查顯示，自2023年以來，共有65家企業在廣告等宣傳活動中起用了傑尼斯藝人。其中，截至9月13日，有6家公司宣佈「立即停止」正在播出的廣告，另有10家公司表示在簽約期滿後「不再續約」。甚至有些公司起初表示考慮續約，但後來突然宣佈取消計劃。關於這些調整，各家公司給出的理由都是「不會容忍任何侵犯人權和性騷擾的行為」。

除了日本國內在遵紀守法和企業治理方面對上市企業的要求越來越嚴格外，在人權意識較高的歐美市場，涉及兒童性侵問題時尤其需要採取嚴厲措施。另一方面，也有企業表示「代言的藝人無罪」「感謝他們過去的活動」，於是出現了摸索直接與藝人簽約而不經過傑尼斯事務所這種新模式的動向。

起用傑尼斯藝人的大型企業的措施

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日文原文公開於2023年9月15日。

標題圖片：路透社