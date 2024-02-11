不斷老去的日本，總人口的4分之1為年逾古稀的老人

日本資料庫

最近一年，勞動年齡人口（15-64歲）減少了23萬人，70歲以上人口增加了20萬人。70歲以上老年人在總人口中的占比為23.1%，幾乎每4個人中就有一人是老人。年過七旬還要繼續工作的日子似乎就在眼前。

日本總務省統計的截至2023年9月15日的65歲以上老年人推算人口為3623萬人，同比減少1萬人，自有可比資料的1950年以來首次出現減少。但在總人口中的占比增加了0.1個百分點，達到史上最高的29.1%。

老年人口中，女性為2051萬人（占女性人口的32.1%），男性為1572萬人（占男性人口的26.0%），女性比男性多479萬人。

70歲以上人口同比增加20萬人至2889萬人，在總人口中的占比同比上升0.2個百分點至23.2%。相當於每4名女性中有1人、每5名男性中有1人年逾七旬。

75歲以上人口增加72萬人至2005萬人，首次超過2000萬人。在總人口中的占比同比上升0.6個百分點至16.1%。由於作為人口主力區段的「團塊世代（1947至1949年出生人群）」從2022年開始步入75歲，所以75歲以上人口成長比較明顯。

以聯合國的資料對各國老齡化率（65歲以上人口占比）進行比較後可以發現，日本比排在第2位的義大利（24.5%）高出4.6個百分點，老齡化率全球第一的位置無人可及。

全球老年人口比例較高的國家

國家和地區 65歲以上人口/總人口（萬人） 占比（％） 日本 3623/12442 29.1 義大利 1440/5887 24.5 芬蘭 131/555 23.6 法屬馬丁尼克 9/37 23.5 波多黎各 76/326 23.4 葡萄牙 239/1025 23.3 希臘 239/1034 23.1 克羅埃西亞 91/401 22.7 德國 1895/8329 22.7 保加利亞 149/669 22.3

出處：總務省《統計TOPICS》/日本的數值為《人口推算報告》中推算的截至2023年9月15日的資料，其他國家和地區的數值為聯合國《2023年世界人口展望》中推算的截至2023年7月1日的資料

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