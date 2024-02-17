Comic Market，半個世紀發展成超大型盛會

日本資料庫

從700人發展到70萬人規模，Comic Market半個世紀的成長史。

「Comic Market」是一個受到日本乃至全球各地動漫迷和Coser（Cosplayer）矚目的大型活動。

回顧其歷史，這個活動起源於近半個世紀前的1975年，最初是700多人在位於東京虎門地區的日本消防會館某會議室內舉行的一次集會。據說當時9成的參加者都是喜歡少女漫畫的國中高中女生。

1981年夏，參加者首次突破1萬人。後來規模持續擴大，活動場地也從「會館」相繼升級到「音樂廳」「國際會展中心」，從1996年的第50次活動開始，固定在東京國際會展中心（Tokyo Big Sight）舉辦。

2019年冬，為期4天的活動吸引了75萬名觀眾，創下歷史最高紀錄。受疫情影響的2020年未能舉辦活動，2021年冬恢復舉辦，但設有嚴格的人數限制規定。疫情平息後，2023年夏季久違地取消了限制，但會期比疫情前短，參加人數僅為2019年的3分之1。

標題圖片：PIXTA