日本平均分娩費用近50萬日圓

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日本厚生勞動省發佈的資料顯示，2022年全國平均分娩費用（正常分娩）為48萬2294日圓，同比上漲了8979日圓。最近10年間總共上漲了6萬5000日圓。

調查於2023年7月至8月期間實施，對象為大約2300家開展分娩業務的醫療機構和助產所，收到其中1742家（相當於80%）機構的回答。

正常分娩不在公共醫療保險範圍內，醫療機構可以自由定價。不含差額房（差額床）費和「祝賀餐」等特殊餐食費的費用總額方面，公立醫院為46萬3450日圓，私立醫院為50萬6264日圓，診所（含助產所）為47萬8509日圓。所有機構平均費用為48萬2294日圓。

日本政府在2023年4月已將一次性生育津貼從42萬日圓增加到了50萬日圓。

2022年4月至2023年4月期間「上調了分娩費用標準」的機構占到總數的44.5%。關於今後的調價問題，26.3%的機構表示「預定要上調」，27.6%表示「正在考慮」。關於上調價格的理由，列舉「水電費和耗材費等成本價格上漲」的機構最多，占比達80%以上。另外，表示「醫療設備漲價」「難以確保醫療團隊，人事費上漲」的機構也較多。

從各個都道府縣來看，分娩費用最高的是東京都（60萬5261日圓），最低的是熊本縣，僅為36萬1184日圓，兩者相差24萬日圓以上。單看公立醫院的話，費用最高的東京都為56萬2390日圓，最低的鳥取縣為35萬9287日圓。

正常分娩情況下，包含病床差價和非醫療費用（祝賀餐等）在內的全國平均合計個人負擔額為54萬5797日圓。上圖展示了其中各個單項費用。分娩費（醫生、助產士的技術費及分娩時的護理、陪護費）為28萬2424日圓，占到整體的50%。住院費（孕婦的病房費、餐費）為11萬8326日圓，新生兒相關檢查、藥劑、治療、護理等費用平均為5萬52日圓。

標題圖片：PIXTA