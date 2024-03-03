日本小學國中不上學人數創新高

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疫情下的3年，與朋友、老師的溝通交流受限，也不能參加學校活動和社會活動，這對年齡尚小的小學生和國中生造成了巨大的心理衝擊。或許正是因為這個原因，2022年小學和國中不上學人數達到了創新高的29萬9000人。

日本文部科學省發佈的《問題行為與不上學情況調查》報告顯示，2022年全國中小學不上學超過30天的小學生和國中生總數同比增加5萬4108人（22.1%）至29萬9048人，創歷史新高。中小學不上學人數已連續10年增加，與10年前相比，小學不上學人數增加了3.6倍，國中生增加了2.1倍。

從不上學人數細分情況來看，小學不上學人數為10萬5112人（同比增加29.0%），國中不上學人數為19萬3936人（同比增加18.7%）。不上學人數占到小學國中學生總數中的3.2%。最主要的原因是｢提不起精神、不安｣（51.8%），其次是｢生活節奏被打亂、貪玩、失足｣（11.4%）、｢除了霸淩以外的朋友關係｣（9.2%）。

可以認為，主要影響因素在於疫情導致學校停課或活動暫停等打亂了孩子們的生活節奏，讓他們對不去上課的抵觸感減少，並且難以結交朋友等問題也導致了上學意願的降低。

每1000名小學國中生中，不上學的小學生和國中生人數合計為31.7人。全年缺課天數超過90天的小學國中生為16萬5669人，占到了不上學總人數的55.4%，超過一半。

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