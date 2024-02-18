6成受訪者在寵物死後患上「喪失寵物症候群」

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每天朝夕相處，把全部的信任都託付給主人，用全身肢體語言表達快樂滿足的毛孩子已經儼然成為家人。不，甚至比家人更加重要。但他們的壽命沒有人類長久，多數情況都會比主人先走一步。即便如此，許多人還是想和寵物一起生活。

Ipet財產保險公司（東京都江東區）針對1000名有過家養寵物（貓狗）死亡經歷，目前沒有養寵物的人士實施的調查顯示，62.3%的受訪者表示自己或家人患上了「喪失寵物（Pet loss）症候群」。

作為「喪失寵物症候群」的症狀，列舉「突然感到悲傷，然後淚流不止」的受訪者最多，占比達60.3%，另外還有「覺得空虛、無精打采」（31.8%）、「失眠」（15.1%）、「食欲不振或食欲亢奮」（13.2%）等多種症狀。

關於治癒傷痛的契機，43.5%的受訪者選擇了「肯定對寵物的悼念之情」。似乎許多人都試圖通過肯定內心的悲傷來度過失去寵物的難關。其次是「整理遺物」（14.9%）、「掃墓」（13.2%），這些行為也可以說是為了接受失去寵物的現實。

關於「如果有機會的話，是否還想和寵物一起生活」，67%的受訪者表示「想」。似乎許多人即便了解失去寵物的傷痛，也願意再次體會與寵物相處的寶貴時光。

標題圖片：PIXTA