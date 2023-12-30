年終大掃除，你做了嗎？

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新年近在眼前。「大掃除」的字眼是否已閃現在你的腦海？以前這是每個家庭年末的一項重要工作，但據說近年來做大掃除的家庭只有一半左右。

DUSKIN公司每年實施的《大掃除情況調查》顯示，2022年末的實施率為51.8%（與上一年不變），創2005年開始調查以來的最低水準。

順便提一句，過去19次調查中，實施率最高的是2008年（71.7%），比此次高出約20個百分點。儘管大掃除在過去曾是年末的一件大事，但如今不做大掃除的人甚至占到了近一半。

此次的調查於2023年1月下旬實施，針對20歲以上民眾詢問了2022年末大掃除的情況。樣本數為4160份。

從家庭類型來看，與18歲以下子女同住的育兒家庭實施率較高，達到60.3%，60歲以上家庭實施率反而較低，僅為47.8%。

關於「做大掃除的日子」，回答12月30日的受訪者占比為31.1%，29日為29.3%，28日為20.9%，也有12.7%在31日大掃除。

在花費的天數方面，回答「1天」的受訪者最多，占比為28.4%。從性別來看，男性受訪者中，花費「1天」的人最多，占比為36.6%；女性受訪者中，花費「2天」的人最多，占比為26.8%。關於女性花費2天以上的理由，表示「為了避免給身體造成負擔而選擇慢慢打掃」的人最多，占比為37.1%；而關於男性只花費了1天的理由，表示「計畫就是1天完成」的人最多，占比為38.7%。

關於最難打掃乾淨的地方，選擇「排油煙機、換氣扇」的受訪者最多（21.2%），已連續14年排在首位。然後依次是「廚房」「浴室」「窗戶、紗窗」「洗手間」。包括棘手的排油煙機周邊在內，選擇委託專業人員處理的受訪者也越來越多，這一比例已從2012年末的2.4%成長到了2022年末的8.6%。

針對夫妻二人家庭，當被問及對配偶大掃除貢獻的滿意度時，90.9%的丈夫表示「對妻子感到滿意」，而只有68.8%的妻子表示「對丈夫感到滿意」，相差多達20個百分點以上。妻子表達不滿的意見主要是「愛乾淨卻又什麼都不做」「我在打掃，他卻在旁邊玩手機看電視」「他覺得我來打掃是理所當然的」。

有沒有人覺得這裡說的就是你呢？新年就要到了，趕快行動起來，好好打掃一下吧！

標題圖片：PIXTA