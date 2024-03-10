日本家長最想讓孩子學什麼？

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在英語變成小學必修課，且外國遊客越來越多的背景下，似乎人們對學習英語的熱情正在高漲。近日一份調查顯示，「英語會話」成為家長最想讓孩子學習的技能，或許就反映了這種社會狀況。

語言留學支援機構ALEBA（東京都澀谷區）實施的《兒童教育情況相關調查》顯示，目前孩子們的課外學習中，學「游泳」、上「補習班」和學「英語會話」的占比分別為19.5%、16.0%和12.2%。當被問及「今後想讓孩子學習」的內容時，「英語會話」以17.6%位居首位，其次是「游泳」，占比為16.0%，想讓孩子去「補習班」學習者為14.4%。或許這一結果反映了家長們確實感受到「國際化」的迅速發展，逐漸意識到了掌握「英語會話」的必要性。

調查實施於2023年9月，對象為幼稚園到18歲以下少年兒童的家長。共收到1031份回答。

關於「是否認為學習英語對孩子很重要」這個問題，37.6%的受訪者表示「贊成」，51.9%表示「比較贊成」，認為學習英語很重要的家長占比合計達到了近9成。

另一方面，關於「在孩子的教育方面重視什麼」這個問題，回答「自主思考能力」的受訪者最多，占比為70.0%，其次是「禮儀禮貌」（66.3%）、「溝通能力」（54.4%）。「國際性」（10.2%）僅排第9位。似乎希望孩子學習「英語會話」的心情與重視「國際性」之間並沒有直接關聯。進一步詢問關於孩子海外留學的問題，70.2%的受訪者表示「不打算讓孩子留學」，只有23.9%表示「正在考慮」。

標題圖片：PIXTA