公關失敗？茨城縣魅力度第12次排名墊底

公關失敗？茨城縣魅力度第12次排名墊底社會 財經 文化 生活 觀光旅遊
品牌綜合研究所實施的地區品牌調查顯示，北海道連續15次雄踞魅力度排行榜榜首。而在15次調查中第12次排名墊底的茨城縣，其實擁有水戶的偕樂園、袋田瀑布、國營Hitachi海濱公園等眾多充滿魅力、令人嚮往的旅遊景點。而且，這裡也是一個美食的寶庫，除了香甜的哈密瓜、爽脆的蓮藕，冬天還有鮟鱇魚火鍋。排名毫無起色是因為過於低調？還是公關失敗？
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民間調查企業品牌綜合研究所實施的《地區品牌調查2023》顯示，北海道是全國都道府縣中最具魅力的地區。自開始針對都道府縣實施調查的2009年以來，已連續15年雄踞榜首，並且在「旅遊意願度」和「（地方特產的）食品想起率」項目上也排名第1。京都府連續15年位列第2。儘管排名高低略有變化，但總體來看，前10名的陣容和前一年完全一致。
都道府縣魅力度排行榜前10名
|排名
|都道府縣
|魅力度
|1（1）
|北海道
|72.4（73.3）
|2（2）
|京都府
|56.6（57.3）
|3（3）
|沖繩縣
|52.7（53.6）
|4（4）
|東京都
|49.0（49.3）
|5（5）
|大阪府
|43.3（43.2）
|6（7）
|福岡縣
|40.4（40.8）
|7（6）
|神奈川縣
|39.4（41.6）
|8（8）
|奈良縣
|37.2（36.9）
|9（10）
|石川縣
|33.4（33.1）
|10（9）
|長崎縣
|32.3（35.8）
出處：第18次《地區品牌調查2023》
排名欄和魅力度指數欄中的括弧內數字為上一年數值
排名靠後的地區也和往年幾乎沒有變化。茨城縣此次與上一次調查中墊底的佐賀縣交換了位置，自2009年開始實施調查以來第12次排名墊底。
都道府縣魅力度 後6名
|排名
|都道府縣
|魅力度
|42（41）
|德島縣
|16.6（17.4）
|42（43）
|山口縣
|16.6（15.4）
|44（44）
|群馬縣
|16.3（15.1）
|45（45）
|埼玉縣
|15.8（14.3）
|46（47）
|佐賀縣
|13.8（13.2）
|47（46）
|茨城縣
|13.7（13.5）
出處：第18次《地區品牌調查2023》
排名欄和魅力度指數欄中的括弧內數字為上一年數值
市區町村的魅力度方面，札幌市連續3年（第9次）名列榜首。函館市位列第3，小樽市位列第8，北海道有3個城市躋身前10。
市區町村魅力度排行榜
|1（1）
|札幌市
|59.4 (63.9)
|2（2）
|京都市
|57.8 (59.5)
|3（3）
|函館市
|56.6 (58.7)
|4（8）
|金澤市
|53.1 (50.9)
|5（7）
|鐮倉市
|52.0 (52.1)
|6（6）
|神戶市
|51.8 (55.7)
|7（4）
|橫濱市
|50.7 (56.1)
|8（4）
|小樽市
|50.6 (55.8)
|9（9）
|那覇市
|46.4 (49.8)
|10（12）
|輕井澤町
|46.1 (48.8)
出處：第18次《地區品牌調查2023》
排名欄和魅力度指數欄中的括弧內數字為上一年數值。北海道內行政區域加了底色標註。
地區品牌調查從2006年起每年實施一次。每次針對全國1000個市區町村和47個都道府縣，向受訪者詢問認知度、旅遊意願、居住意願以及地區資源評價等，並對收集的大約3萬4000份回答進行數值化處理。
標題圖片：茨城縣國營Hitachi海濱公園（PIXTA）