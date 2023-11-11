公關失敗？茨城縣魅力度第12次排名墊底

日本資料庫

品牌綜合研究所實施的地區品牌調查顯示，北海道連續15次雄踞魅力度排行榜榜首。而在15次調查中第12次排名墊底的茨城縣，其實擁有水戶的偕樂園、袋田瀑布、國營Hitachi海濱公園等眾多充滿魅力、令人嚮往的旅遊景點。而且，這裡也是一個美食的寶庫，除了香甜的哈密瓜、爽脆的蓮藕，冬天還有鮟鱇魚火鍋。排名毫無起色是因為過於低調？還是公關失敗？

民間調查企業品牌綜合研究所實施的《地區品牌調查2023》顯示，北海道是全國都道府縣中最具魅力的地區。自開始針對都道府縣實施調查的2009年以來，已連續15年雄踞榜首，並且在「旅遊意願度」和「（地方特產的）食品想起率」項目上也排名第1。京都府連續15年位列第2。儘管排名高低略有變化，但總體來看，前10名的陣容和前一年完全一致。

都道府縣魅力度排行榜前10名

排名 都道府縣 魅力度 1（1） 北海道 72.4（73.3） 2（2） 京都府 56.6（57.3） 3（3） 沖繩縣 52.7（53.6） 4（4） 東京都 49.0（49.3） 5（5） 大阪府 43.3（43.2） 6（7） 福岡縣 40.4（40.8） 7（6） 神奈川縣 39.4（41.6） 8（8） 奈良縣 37.2（36.9） 9（10） 石川縣 33.4（33.1） 10（9） 長崎縣 32.3（35.8）

出處：第18次《地區品牌調查2023》

排名欄和魅力度指數欄中的括弧內數字為上一年數值

排名靠後的地區也和往年幾乎沒有變化。茨城縣此次與上一次調查中墊底的佐賀縣交換了位置，自2009年開始實施調查以來第12次排名墊底。

都道府縣魅力度 後6名

排名 都道府縣 魅力度 42（41） 德島縣 16.6（17.4） 42（43） 山口縣 16.6（15.4） 44（44） 群馬縣 16.3（15.1） 45（45） 埼玉縣 15.8（14.3） 46（47） 佐賀縣 13.8（13.2） 47（46） 茨城縣 13.7（13.5）

出處：第18次《地區品牌調查2023》

排名欄和魅力度指數欄中的括弧內數字為上一年數值

市區町村的魅力度方面，札幌市連續3年（第9次）名列榜首。函館市位列第3，小樽市位列第8，北海道有3個城市躋身前10。

市區町村魅力度排行榜

1（1） 札幌市 59.4 (63.9) 2（2） 京都市 57.8 (59.5) 3（3） 函館市 56.6 (58.7) 4（8） 金澤市 53.1 (50.9) 5（7） 鐮倉市 52.0 (52.1) 6（6） 神戶市 51.8 (55.7) 7（4） 橫濱市 50.7 (56.1) 8（4） 小樽市 50.6 (55.8) 9（9） 那覇市 46.4 (49.8) 10（12） 輕井澤町 46.1 (48.8)

出處：第18次《地區品牌調查2023》

排名欄和魅力度指數欄中的括弧內數字為上一年數值。北海道內行政區域加了底色標註。

地區品牌調查從2006年起每年實施一次。每次針對全國1000個市區町村和47個都道府縣，向受訪者詢問認知度、旅遊意願、居住意願以及地區資源評價等，並對收集的大約3萬4000份回答進行數值化處理。

標題圖片：茨城縣國營Hitachi海濱公園（PIXTA）