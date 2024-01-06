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2024年在干支紀年法上是甲辰龍年。干支起源於中國古代的陰陽五行思想，由十天干和十二地支組合而成。在現代日本社會，人們很少提及天干，而十二地支則以各自相應的動物形象，出現在賀年卡的插圖中或者成為某個年份的卡通形象，所以就連年幼的孩子對它們也都很熟悉。在龍年到來之際，讓我們來說一說龍。

辰時與辰方位

十二地支始於「子」，「辰」排第五。干支原來是用以表示年、月、日、時刻、方位等概念的。「辰時」指的是早上七至九點，在現代社會，這兩個小時正好是早高峰時間段。

「辰方位」指的是東南偏東。江戶時代，深川一帶的藝伎被稱作「辰巳藝者」，那便是因為深川位於江戶城的辰巳（東南）方位。



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北辰即北極星

明治時代，北海道開拓使以藍底紅五角星的「北辰旗」為旗幟，這裡的「北辰」指的是北極星。大家可能產生一個疑問：「辰」代表的方位明明是東南偏東，為什麼「北辰」卻代表北極星呢？其實，「辰」也表示日、月、星或其總稱——天體。「北辰」指的是「北方的星」，即「北極星」。江戶後期的劍術流派「北辰一刀流」被視為奠定了現代劍道的基礎，該流派的名稱就源於其創始人千葉家對北辰（北極星）的信仰。

「竜」與「龍」

十二地支分別對應十二種動物，「辰」對應的是「竜／龍」。這是十二地支中唯一一種存在於想像中的動物。

在日本，龍也被稱作龍王、龍宮神、龍宮大人，作為司水之神在日本各地受人供奉。在農村和山村，遇到乾旱的年份，人們會在傳說有龍神居住的沼澤或水潭邊求雨；在漁村，人們則向龍神祈求漁獲滿倉。

裝飾在神社等淨手池「手水舍（水盤舍）」處的口吐清水的神龍，正是這位司水之神的鮮活形象。



神社「手水舍」的神龍裝飾（PIXTA）

在日語裡，「龍」寫作「竜」，屬於常用漢字，如「竜捲風」「躍竜門」「恐竜」等漢字詞語通常都使用「竜」字。而「龍」屬於舊字，日語中「烏龍茶」的漢字表記方式或許參照了發祥地臺灣的繁體寫法。

是「龍馬」還是「竜馬」？

說起名字裡有「龍」的名人，不得不提到幕府末期的志士坂本龍馬。而讓龍馬變得家喻戶曉的是司馬遼太郎的歷史小說《龍馬來了》（日语原名「竜馬がゆく」）。為什麼同一個人的名字有兩種寫法呢？「龍馬」和「竜馬」到底哪個才是正確的呢？

高知縣立坂本龍馬紀念館的資料顯示，龍馬本人從不曾將自己的名字寫做「竜馬」。有一種說法是，司馬遼太郎為了刻畫小說特有的「龍馬」角色，故意沒有使用「竜馬」二字。



坂本龍馬 （日本國立國會圖書館《近代日本人肖像》）

順便提一句，1951年日本內閣公佈的人名漢字表中列有「龍」字，因此時至今日，人們仍然可以用這個字給孩子取名。

龍膽

每到秋季，龍膽就會綻放豔麗的藍紫色花朵。在日語中，這種植物的漢字寫作「竜膽」。其根莖含藥用成分，曾被用做腸胃藥。據說其苦味堪比熊膽，故而得名「龍膽」。

日本平安時代女作家清少納言在其隨筆集《枕草子》裡這樣寫道：

「龍膽花的枝葉雖然長得有點亂雜，但是在別的花多已經霜枯了的時候，獨自開著很是豔麗的花朵，這是很有意思的。」（周作人譯）



龍膽（PIXTA）

與龍相關的日語諺語和慣用說法

竜頭蛇尾（龍頭蛇尾）

頭部是龍，尾部卻是蛇。用於表達「本以為出現了什麼厲害的東西，擺好應對架勢一看，卻發現不是那麼回事」「開始氣勢很足，最後卻萎靡不振」「以期待落空的結局收場」等意思。

画竜点睛を欠く（畫龍不點睛）

「睛」有「瞳孔」「黑眼珠」等意思。畫好一條龍，就差點睛了…「不點睛」意味著最後一步沒有完成。形容缺少了關鍵的東西。

龍の髭を撫でる（摸龍鬚）

常與「虎の尾を踏む（踩虎尾）」成對使用。比喻魯莽、危險的行為。

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