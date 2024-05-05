報紙的資訊可信度僅次於NHK，但訂閱量持續下降

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過去，即便在早晚高峰時段擁擠不堪的電車中，手拿報紙，閱讀當日主要新聞的乘客也不是少數。為了不影響周圍乘客，他們會把報紙折疊成長條一段段地翻看，這在當年也是社會人的生活訣竅。如今，電車裡很多看似是在用手機看新聞的人，其實他們卻在全神貫注地玩遊戲。

新聞通信調查會對全國5000人實施調查，要求受訪者用0到100分來評價他們對各類媒體資訊的信任程度，「NHK」得到67.0分（上一次調查67.4分），位居第一。「報紙」（66.5分）以微小差距緊隨其後。如今已是收集資訊主流手段的「網際網路」僅得到49.5分。

調查於2023年8月至9月期間實施。為了避免偏向特定媒體使用者，根據居民基本台帳進行隨機挑選後，採用留置調查方式針對全國5000名18歲以上民眾實施了調查。共收到2871份回答。

報紙的訂閱率（家中按月訂閱）同比下降0.2個百分點至58.1%。開始實施調查的2008年時，訂閱率高達88.6%，15年間下降了30多個百分點。

從報紙類型來看，全國性報紙訂閱率同比下降0.6個百分點至26.4%，縣報、地方報訂閱率為23.8%，與上一年相同，地區性報紙訂閱率同比下降0.6個百分點至7.8%。從全國性報紙訂閱者的訂閱方式來看，訂閱「紙版報紙」者多達92.4%，訂閱「電子版報紙」者僅占2.0%，「紙版和電子版」均訂閱者占5.1%。

關於今後打算如何對待報紙，表示「將訂閱紙版報紙」的受訪者最多，占比為46.3%。25.2%表示「在圖書館或網際網路等管道免費獲取的資訊已經足夠，不會訂閱報紙」，14.9%表示「就算免費，也不會讀報紙紙」。

關於按月訂閱報紙的理由，47.1%表示「讀報紙是一種習慣」，39.3%表示「報紙上有其他方式無法獲取的資訊」。另一方面，關於不按月訂閱的理由，絕大多數人表示因為「電視和網路已經足夠」，占比高達77.6%。

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