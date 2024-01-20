9成以上受訪企業對發票制度感到「擔憂」

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旨在準確掌握消費稅納稅額的發票（invoice，合規發票）制度已從今年10月開始實施。調查顯示，由於這樣做會增加工作負擔等，因此有超過9成的受訪企業表示感到「擔憂」。

消費稅發票制度已從今年10月開始實施。如果是沒有標註適用稅率和註冊編號的發票，那麼企業在繳納消費稅時，原則上將無法適用「進項稅額扣除（從納稅額中扣除進貨時已繳納的消費稅）」。

帝國資料庫公司於制度實施不久後的10月6日至11日期間，就企業應對情況等問題實施了問卷調查（有效回答1494份），65.1%的受訪企業表示應對「順利」。28.5%表示「有些遲緩」，3.1%表示「嚴重遲緩」。

關於實施發票制度後是否有擔憂，表示「有」的受訪企業比例達到了91%。這反映出雖然整體上有3分之2的企業「應對順利」，但絕大部分企業都有自己的擔心。

關於擔心的事項，選擇「工作量增加」的受訪企業最多，占比為71.5%，其次是「公司內部缺乏足夠的理解與配合」（51.0%），「應對供應商」（50.1%）。

具體來說，一些企業擔心「不同的交易對象，註冊編號的標註方式有區別」「要確認是否標註了註冊編號，如有漏標需要和對方確認，這些事務導致日常工作進展遲緩，會出現加班現象」「有些業務必須繼續和（沒有註冊編號的）免稅企業進行交易」。

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