相較收入，更重視發揮個人特長

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關於孩子未來的職業，家長最看重的是「能夠發揮愛好或特長」而非「收入」，並且還呈現出重視「對個人而言的良好工作環境」和「穩定性」的傾向。

升學教培機構榮光Seminar針對子女在上小學1年級至高中3年級的家長實施的調查顯示，超過9成受訪者表示「曾與孩子談論過未來的職業」。關於談話的時機，多數是在日常聊天或選擇升學、畢業出路的時候。調查於2023年9月上旬至中旬期間實施，共收到2836份有效回答。

68.2%的小學生家長、46.1%的國中生家長和56.1%的高中生家長表示「孩子有將來想從事的職業」。

針對回答「孩子有將來想從事的職業」的家長，當進一步詢問孩子是否有過為之而努力的行動時，65.9%的小學生家長、67.2%的國中生家長和85.6%的高中生家長表示「有過」。

對未來的設想比小學和國中生更加具體的高中生，似乎朝著實現目標方向在積極努力的比例更高。

當被問及針對孩子將來從事的職業，家長最重視什麼時，選擇「能夠發揮愛好或特長」的受訪者最多，選擇該項的小學、國中、高中學生家長均超過了80%。此外，選擇「收入」「對個人而言的良好工作環境」「穩定且長期的工作」的受訪者也較多。

標題圖片：PIXTA