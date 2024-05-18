計程車司機短缺問題嚴重

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統計顯示，截至2023年8月末，日本全國的計程車司機人數共計約為23萬人。疫情導致運營環境惡化，許多司機紛紛離職轉行，相較於2019年3月末減少了大約20%。隨著社會活動恢復正常，而今需求快速回升，在旅遊景點等場所，抱怨「上不了車」的人越來越多。

疫情平息之後，隨著出行限制措施的解除，旅遊和商務出行需求迅速提高，計程車司機短缺的問題正在日益加劇。帝國資料庫公司針對在國內開展計程車和包車業務的2428家公司員工人數的變化情況實施了調查。結果顯示，與2013年相比，69.7%（1691家）的公司表示員工人數「減少」。其中352家（14.5%）公司的減少率甚至高達「50%（半數）以上」。

從各都道府縣（本公司所在地）員工人數「減半」的計程車公司比例來看，茨城縣的比例最高（29.2%），其次是香川縣（29.0%）、奈良縣（25.0%）。埼玉縣（17.1%）、大阪府（16.9%）等用車需求較大的城市地區員工人數「減半」的公司較少。

疫情第一年的2020年，超過80%的計程車公司出現虧損，2022年的虧損公司比例降至46.7%。目前，除了需求回升外，得益於起步價上限的上調等因素，營收環境正在不斷改善。但仍然難言擁有充分的餘力漲薪，面對「疫情期間轉職到其他公司或轉行的員工不肯回來」「招不到年輕人」等現象，想要解決人手短缺的難題並非易事。

近來引發人們熱烈討論的一個問題，便是是否應該放開一般人以自家車有償搭載乘客 「共用出行」。對此，計程車行業表達了擔憂，例如「競爭激化將導致從業人員進一步流失」「在保證安全性方面問題較多」等。

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