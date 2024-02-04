富山縣人喜歡泡熱水澡，山梨縣人喜歡長時間泡澡

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寒冷的冬夜，睡前泡個熱水澡暖一暖發寒的身子…，這樣做其實是不對的！劇烈的溫度差可能會引發熱休克，而且泡熱水澡會刺激交感神經，有時反而難以入睡。

泡個澡放鬆心情溫暖身體，片刻舒緩時間可以消除一天的疲憊。燃氣具生產企業林內公司針對日本全國47個都道府縣各50人實施的調查顯示，53%的受訪者表示「冬季每天都要泡澡」。而「每天只淋浴」不泡澡的受訪者比例為17%。

在冬季泡澡的溫度方面，選擇「40度」的受訪者最多，占比為31%，其次是「42度」（23%）、「41度」（17%）。富山縣人最喜歡泡熱水澡，平均溫度為41.3度。

平均泡澡溫度較高的地區

41.3℃ 富山 41.1℃ 鳥取、山口 41.0℃ 大阪、和歌山、長崎

（各县n=50）

出處：林內

在泡澡的時間方面，選擇「10到14分鐘」的受訪者最多，占比為31%，整體上80%集中在5到24分鐘之間。不過也有少數偏愛長時間泡澡的人，時間在「55分鐘以上」。其中又以山梨縣泡澡時間最長，平均為17.8分鐘，其次是佐賀、大分、大阪。似乎並不是北海道和東北等嚴寒地區就喜歡長時間泡澡。

平均泡澡時間較長的地區

17.8分鐘 山梨 16.7分鐘 佐賀、大分 16.5分鐘 大阪

（各县n=50）

出處：林內

主持了此次調查工作的東京都市大學教授早阪信哉表示，通過泡澡溫暖身體，改善血液循環，有助於緩解虛寒體質的狀態。健康的基本方法是在水溫40度的浴盆中泡上10分鐘。睡前90分鐘是泡澡的黃金時間。

標題圖片：PIXTA