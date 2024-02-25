齲齒（蛀牙）是一種傳染病，「親吻嬰兒會傳染」

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孩子睡著的樣子太過可愛，忍不住就想親上一口。看孩子吃飯吃得很慢，就拿自己的筷子夾起飯菜送到嘴邊大喊「來，張開一下嘴吧」——這些在幼兒家庭中常見的情景，其實潛藏著發生齲齒的風險。

齲齒（蛀牙）是由變形鏈球菌等細菌（致齲細菌）引發的傳染性疾病。新生嬰兒的口腔中原本並不存在致齲細菌，但後來往往會經由父母或其他家庭成員等親近者的唾液染上致齲細菌。

樂天（LOTTE）公司（本公司位於東京新宿區）10月中旬針對全國400名家中有0到3歲子女的家長實施了一次問卷調查。針對「是否知道致齲細菌會傳染孩子」這個問題，表示「知道」或「略有所知」的受訪媽媽合計比例高達93%。雖然受訪爸爸們的認識率略低於媽媽們，但表示「知道」或「略有所知」的合計比例也達到了82%。

針對表示知道的受訪者，在詢問他們獲得相關知識的契機時，選擇「孕婦體檢」的媽媽最多，占比為26.3%，其次是通過「媒體」（25.3%）以及「牙科體檢時的提醒」（22.0%）。受訪爸爸方面，選擇「媒體」的人最多，占比為28.7%，其次是「伴侶告知」（22.6%）。

順便提一句，回答「伴侶告知」的受訪媽媽占比僅為2.2%，在分享育兒資訊方面，「媽媽向爸爸傳遞資訊」的情況似乎占了絕大多數。

關於「是否有過擔心伴侶或祖父母親吻孩子或共用湯勺筷子時會傳染致齲細菌的情況」，75.8%的受訪媽媽和69.6%的受訪爸爸表示「有過」或「經常有」。可以看出，父母們也注意到了日常身體接觸和用餐過程中潛藏的危險。

標題圖片：PIXTA